С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.0 комментариев
Грузия решила ужесточить законы для искоренения либерального фашизма
Парламент Грузии на начинающейся на этой неделе сессии ужесточит законодательство в целях борьбы с либеральным фашизмом, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель парламентского большинства, исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По его словам, изменения будут внесены как в УК, так и в Административный кодекс.
«Для превенции псевдолиберальной, фашистской деятельности, которую мы очень часто видим в последнее время, в УК вносится целый рад изменений, – отметил исполсек. – В частности, публичные призывы к насилию ранее наказывались только штрафами или принудительными работами, а сейчас будут наказываться арестом на срок до трех лет».
Мамука Мдинарадзе также сообщил, что после изменений в УК «оказание сопротивления полиции, угрозы или насилие в адрес стражей порядка будут считаться тяжким преступлением и наказываться заключением на срок от пяти до шести лет».
Председатель парламентского большинства сообщил также, что в том числе за проведение акции на территории собственника без его согласия, мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение законным требованиям стражей порядка и их оскорбление увеличиваются штрафы и может быть назначено административное заключение на срок до 60 дней.
Также под действие Административного кодекса будут попадать оскорбления госслужащих и лиц, которые занимают государственно-политические должности.
В декабре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране.