Грузия решила ужесточить законы для искоренения либерального фашизма

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

По его словам, изменения будут внесены как в УК, так и в Административный кодекс.

«Для превенции псевдолиберальной, фашистской деятельности, которую мы очень часто видим в последнее время, в УК вносится целый рад изменений, – отметил исполсек. – В частности, публичные призывы к насилию ранее наказывались только штрафами или принудительными работами, а сейчас будут наказываться арестом на срок до трех лет».

Мамука Мдинарадзе также сообщил, что после изменений в УК «оказание сопротивления полиции, угрозы или насилие в адрес стражей порядка будут считаться тяжким преступлением и наказываться заключением на срок от пяти до шести лет».

Председатель парламентского большинства сообщил также, что в том числе за проведение акции на территории собственника без его согласия, мелкое хулиганство, вандализм, неподчинение законным требованиям стражей порядка и их оскорбление увеличиваются штрафы и может быть назначено административное заключение на срок до 60 дней.

Также под действие Административного кодекса будут попадать оскорбления госслужащих и лиц, которые занимают государственно-политические должности.

В декабре 2024 года премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране.