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    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

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    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

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    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 07:57 • Новости дня

    Стало известно об уничтожении почти 37 тыс. военных ВСУ в январе

    Российские войска в январе уничтожили почти 37 тыс. военных ВСУ в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В январе на границах Луганской Народной Республики ВСУ и иностранные наемники потеряли почти 37 тыс. человек в боях с российскими военнослужащими, что на 4855 больше, чем в декабре.

    Российские военнослужащие уничтожили почти 37 тыс. солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в боях на границах Луганской Народной Республики в январе, сообщает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные Министерства обороны России и собственные расчеты. Он отметил, что потери украинской стороны увеличились на 4855 человек по сравнению с декабрем.

    Марочко уточнил, что наибольшие потери понесли противники в зоне ответственности войсковой группировки «Запад». В целом в январе украинские военные пытались остановить продвижение российских сил, однако успехом эти попытки не увенчались. «Перевес сил был на стороне ВС РФ», – подчеркнул эксперт, добавив, что российские войска смогли занять более выгодные позиции.

    Кроме потерь в живой силе, российские войска уничтожили на линии соприкосновения в ЛНР 67 танков и более 1,5 тыс. различных боевых машин противника. Также были ликвидированы 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вдобавок уничтожены 109 полевых складов с боеприпасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 200 человек в Курской области. Потери ВСУ в Курской области за сутки ранее составили более 155 военнослужащих.

    1 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    Запад забил тревогу из-за возможных потерь ресурсов на Украине
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны обеспокоены возможностью передачи Украине важных ресурсов России, что может повлиять на ее глобальные амбиции и ключевые отрасли, включая оборону и энергетику, заявляет глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в статье National Interest.

    Цахкна выразил обеспокоенность Запада по поводу важных ресурсов на Украине, которые могут перейти России в ходе продвижения ее армии, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти природные ресурсы находятся слишком близко к линии фронта. Если они окажутся в руках Москвы, Россия и ее партнеры получат доступ к значительной «сокровищнице», способной укрепить их позиции в ключевых отраслях, таких как оборона и энергетика.

    Цахкна подчеркнул, что с развитием современных технологий и увеличением спроса на них, для западных стран остро важны полезные ископаемые, находящиеся на Украине.

    В статье также подчеркивается, что контроль России над этими ресурсами может позволить ей расширить свои глобальные амбиции и укрепить влияние на международной арене.

    Ранее бывший главком ВСУ Виктор Муженко заявил о потере Украиной половины природных ресурсов.

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    31 января 2025, 18:30 • Новости дня
    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов

    Генерал Сурцуков: В операции по Гостомелем в 2022 году участвовали 200 вертолетов

    Генерал назвал число задействованных в 2022 году в операции под Гостомелем вертолетов
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В операции по высадке российского десанта на аэродром Гостомель в феврале 2022 года принимали участие более 200 вертолетов, заявил экс-начальник управления армейской авиации генерал-лейтенант Анатолий Сурцуков.

    Одновременно с российской стороны в той операции было задействовано более 200 вертолетов, заявил Сурцуков в эфире «Соловьев Live», передает RT.

    Генерал-лейтенант подчеркнул, что операция проводилась в первый день специальной военной операции, все транспортно-десантные вертолеты вернулись без потерь.

    В 2023 году министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что в 2022 году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    1 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине

    Экс-советник по нацбезопасности США Салливан назвал условии для сделки России и США

    Салливан назвал условие для сделки России и США по Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка Москвы и Вашингтона по Украине возможна при условии «достаточной выдержки» США в демонстрации России неизбежности роста издержек, заявил бывший советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.

    Салливан в интервью Financial Times обсудил возможность заключения сделки между Москвой и Вашингтоном по вопросу Украины, передает RT.

    Он подчеркнул, что для успешного достижения соглашения необходимо, чтобы США проявили «достаточную выдержку». По его мнению, это позволит продемонстрировать России неизбежность роста издержек, связанных с ситуацией на Украине.

    Салливан отметил, что администрация президента США должна показать, что они «собираются держаться», в случае успеха в демонстрации этой позиции, сделка станет необходимостью.

    Ранее издание Spectator сообщило, что президент России Владимир Путин готов пойти на переговоры с Украиной, будучи уверенным в своей неизбежной победе.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США.

    Путин также заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

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    2 февраля 2025, 01:25 • Новости дня
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    Умер основатель «Клуба одесских джентльменов» Валерий Хаит
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Ушел из жизни Валерий Хаит, известный поэт и драматург, капитан одесской команды КВН 60-х годов, сыгравший ключевую роль в создании «Клуба одесских джентльменов».

    Валерий Хаит, один из основателей и вице-президент «Клуба одесских джентльменов», покинул этот мир в возрасте 85 лет. Он был известен как талантливый поэт, прозаик и драматург, а также как капитан знаменитой одесской команды КВН 60-х годов.

    Как сообщил портал «Интермедиа», Хаит родился 19 марта 1939 года в Новой Прилуке. В 1961 году окончил Одесский инженерно-строительный институт. В 1960-е годы он был капитаном команды КВН, а в 1972 году стал одним из создателей одесской «Юморины».

    В период с 1986 по 1990 год Хаит занимал должность художественного руководителя юмористической телепрограммы «Джентльмен-шоу». В 1988 году он основал «Клуб одесских джентльменов», который стал одним из самых ярких и популярных в Одессе.

    На протяжении многих лет Хаит занимал пост вице-президента Всемирного клуба одесситов и редактировал журнал «Фонтан». Он написал несколько книг и принял участие в составлении тома «Одесский юмор» в «Антологии сатиры и юмора России XX века».



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    1 февраля 2025, 04:41 • Новости дня
    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре

    Российские бойцы ликвидировали группировку ВСУ в оперативном окружении Часова Яра

    Российские войска ликвидировали окруженную группировку ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    В городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике российские военные ликвидировали окруженную группировку Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подчеркнув, что район еще не полностью зачищен от неприятеля.

    Как отметил Марочко, российские войска успешно ликвидировали группировку ВСУ, находившуюся в оперативном окружении в городе Часов Яр, передает ТАСС.

    По его словам, несмотря на успех операции, район Часова Яра остается так называемой серой зоной. «Этот район еще продолжает оставаться так называемой серой зоной, поскольку мы до конца его не зачистили», – отметил Марочко.

    Ранее эксперт сообщал, что около взвода военнослужащих ВСУ оказались в окружении в результате продвижения российских войск на данном участке фронта. 25 января Марочко заявил, что российские военнослужащие уничтожили часть окруженных солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали зачистку района вокзала в Часовом Яре. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в ходе зачистки бункера в Часовом Яре был убит польский генерал Адам Марчак. До этого российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината  и сосредоточились на зачистке многоэтажных зданий.

    Коментарии (11)
    1 февраля 2025, 14:04 • Новости дня
    Удар нанесен по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Пророссийское сопротивление сообщило об ударе по заводу в Новой Водолаге на Украине

    Tекст: Мария Иванова

    В Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по зданию бывшего завода в поселке Новая Водолага Харьковской области Украины, сообщает РИА «Новости». По информации Лебедева, в этом здании находились боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Сергей Лебедев рассказал: «В Новой Водолаге «Геранька» прилетела в одно из зданий на территории бывшего завода ЖБК. Территория предприятия с 22-го года используется боевиками». По его словам, после удара в сторону завода отправились машины скорой помощи.

    Подробности о последствиях удара и возможных потерях не сообщаются.

    Накануне в районе авиабазы в Полтавской области, где осуществляют ремонт авиационной техники и заправку ракет, произошел взрыв. В тот же день подполье сообщило, что в Черниговской области Украины наблюдается значительное скопление военной техники и личного состава, а также идет обучение мобилизованных мужчин на танковом полигоне возле села Сапонова Гута, что вызывает опасения о возможной подготовке к действиям на границе.

    Коментарии (3)
    2 февраля 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением ракетный удар ВСУ по интернату в Судже

    Минобороны назвало военным преступлением удар ВСУ по интернату в Судже
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/

    Tекст: Максим Попов

    Министерство обороны обвинило украинских военных в нанесении ракетного удара по интернату в городе Суджа, назвав это военным преступлением.

    Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины в совершении военного преступления после того, как они нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа.

    «1 февраля Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление, нанеся целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа», – говорится в  заявлении в официальном канале Минобороны в Telegram. Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в селе Русское Поречное Курской области, указывается в сообщении военного ведомства. «Удар ВСУ по гражданскому объекту в очередной раз продемонстрировал террористическую, нечеловеческую сущность тех, кто стоит у власти в Киеве», – подчеркнули в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители.

    Коментарии (36)
    31 января 2025, 21:56 • Новости дня
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    В Одессе взрывом повреждена гостиница с иностранными наемниками и инструкторами НАТО
    @ AP Photo/Petros Giannakouris/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пятницу вечером в Одессе произошли два взрыва, об одном из них заявил мэр города Геннадий Труханов. Взрывом повреждена гостиница, где проживали иностранные наемники и инструктора НАТО.

    Труханов в социальных сетях сообщил, что звук взрыва разнесся по городу, передает ТАСС.

    О втором взрыве написали местные СМИ, о пострадавших и разрушениях не сообщается. К этой минуте воздушная тревога действует в Николаевской и Одесской областях. Украинские СМИ сообщают, в результате одного взрыва повреждена гостиница «Бристоль» в Одессе, где размещались иностранные наемники и инструктора НАТО.

    До этого в пятницу взрыв произошел в торговом порту Белгород-Днестровский Одесской области, оказались повреждены склады с зарубежной техникой и боекомплектами.

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    31 января 2025, 12:34 • Новости дня
    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области

    Аналитик Рожин: ВСУ накапливают силы в Черниговской области для очередной провокации

    Военный аналитик дал оценку скоплению бригад ВСУ в Черниговской области
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Черниговской области сосредоточено несколько бригад ВСУ, которые противник может задействовать для провокаций, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. По его мнению, целью этого резерва станет удар по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей.

    «По разным оценкам, в Черниговской области может быть сосредоточено до четырех-пяти бригад ВСУ. Это внушительный резерв, которым возможно нанести удар и попытаться решить политические цели Киева», – отметил военный аналитик Борис Рожин. По его словам, в зоне риска оказываются Белоруссия и Брянская область России.

    Впрочем, делает оговорку собеседник, ВСУ вряд ли сейчас намереваются втянуть Минск в конфликт. Более вероятным представляется сценарий провокации, при котором целью украинских сил станет российский регион, уточнил аналитик.

    «Несмотря на заявления о якобы готовности Зеленского к переговорам, Киев будет стремиться затянуть боевые действия. Для этого вынашиваются планы по новому вторжению. Если появится возможность, ВСУ постараются ударить по Брянской области или в стык территории Брянской и Курской областей», – рассуждает Рожин.

    Он объясняет: власти Украины преследуют медийные цели. «Они рассчитывают, что армии удастся захватить какой-нибудь райцентр, закрепиться там и удерживать территорию. Дальше подключатся украинские политики, которые начнут решать свои задачи», – детализировал собеседник.

    Как отметил аналитик, развитие событий по этому сценарию приведет к расширению активного фронта. «Пострадают южные районы Брянской области. Нам необходимо будет перебрасывать туда боевые войска. Все это мы видели уже на примере Курской области», – обрисовал картину спикер.

    Для того, чтобы помешать планам противника, необходимо предпринять ряд мер. Среди них и превентивные – ВС России периодически наносят удары по Черниговской области, эту работу стоит продолжать. Важна и работа разведки.

    «В Генштаб поступает разведывательная информация. Далее военное руководство на это реагирует: перемещает войска, укрепляет границу и готовится к провокациям ВСУ в зависимости от того, насколько велика оценка угрозы. Стоит ожидать, что все необходимые решения будут приняты», – заключил Рожин.

    Ранее стало известно, что ВСУ накапливают силы в Черниговской области. Так, в Городнянском районе местные жители часто наблюдают «свежеокрашенную» военную технику и военнослужащих «в новой форме», сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

    По его мнению, украинские военные могут готовиться к новой провокации на границе с Россией. Причем такие действия, вероятно, инициированы «с подачи западных кураторов», добавил Лебедев.

    По данным подполья, в Черниговской области возле села Сапонова Гута работает танковый полигон огромных размеров. Там проходят обучение мобилизованные на Украине мужчины, идет комплектация военных подразделений. Обучают украинцев преимущественно офицеры из стран НАТО.

    Городнянский район находится на севере Черниговский области на стыке границ России, Белоруссии и Украины. На фоне скопления украинских сил в этом районе стоит напомнить заявления, звучавшие из Киева, а также действия ВСУ.

    Так, в августе 2024 года противник попытался прорваться в российское приграничье. Тогда военные отбили атаку в Климовском районе Брянской области. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что вылазки украинской ДРГ неслучайны и могут повториться. Подробнее о целях, которые преследует Киев, прощупывая границу в Брянской области, писали в материале.

    Кроме того, в Киеве неоднократно говорили о том, что Украина должна «перенести войну в Белоруссию». «Шансов на успех в такой операции у ВСУ не будет», – говорят эксперты и объясняют, почему.

    Коментарии (26)
    1 февраля 2025, 05:03 • Новости дня
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    Российские войска сомкнули клещи вокруг группировки ВСУ в Новой Кругляковке
    @ Komsomolskaya Pravda/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Российские военные успешно окружили украинскую группировку в населенном пункте Новая Кругляковка, вынуждая командование ВСУ бездумно отправлять резервы в попытках замедлить продвижение, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВС России активизировали военные действия в районе населенного пункта Новая Кругляковка в Харьковской области. Они сжимают в клещи украинскую военную группировку, дислоцированную в этом районе, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что «наши военнослужащие продолжают сжимать клещи вокруг украинской группировки в Новой Кругляковке». Он добавил, что идут интенсивные боестолкновения и отметил, что украинское командование, несмотря на ситуацию, отправляет свои резервы в этот район. «Украинское командование бездумно продолжает бросать сюда новые и новые резервы в качестве пушечного мяса, ну а наши военнослужащие с успехом их перемалывают», – сказал он.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, российские войска ликвидировали окруженную группировку украинских военных в Часовом Яре. Также Минобороны приступило к зачистке территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу.

    Коментарии (5)
    1 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже, где удерживались местные жители

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в Судже
    @ Фото из соцсетей

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ нанесли ракетный удар по школе-интернату в городе Судже Курской области, при этом попытались возложить ответственность на российскую армию. В разрушенном здании могли удерживаться местные жители. Незадолго до удара сообщалось о пусках ракет из Сумской области.

    Как отмечается в Telegram «Военкоры Русской весны», по зданию школы-интерната в оккупированной украинскими войсками Судже Курской области был нанесен ракетный удар. Под завалами могут находиться местные жители, оказавшиеся в плену у украинских войск после вторжения ВСУ в регион.

    В субботу вечером вскоре после происшествия на украинских ресурсах стала распространятся лживая информация о якобы совершенном российском авиаударе по гражданской инфраструктуре в районе Суджи, отмечает Telegram-канал «Рыбарь». Он указывает, что удар по школе-интернату мог быть нанесен украинскими формированиями с целью избавиться от неугодных лиц, которых приходилось содержать, и заодно возложить ответственность на Россию.

    Как считает эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, противник нанес ракетный удар по школе-интернату, чтобы скрыть следы военных преступлений в Судже. Он также подчеркнул, что незадолго до удара сообщалось о пуске ракет из Сумской области.

    «Киевские ублюдки решили сместить вектор информационного внимания с резни в Русском Поречном в привычной для себя манере. Что может перекрыть массовые убийства и изнасилования мирного населения «захистниками»? Только еще более крупная трагедия. Эти вурдалаки не придумали ничего лучше, чем нанести авиаудар по интернату в Судже, где живут наши граждане. И привычно свалить это на российскую сторону», – написал военкор Александр Коц. – «В тот момент, когда ООН и Красный Крест пусть вяло, но все-таки начали реагировать на бойню в Русском Поречном, мы вдруг бомбим собственных граждан, оказавшихся в заложниках?! Выродки, родившие этот антикриз, подлежат уничтожению. Какие с ними переговоры?»

    Напомним, в Курской области в селе Русское Поречное российские военные обнаружили останки мирных жителей в подвалах домов. Судмедэсперт рассказала, что у тел обнаружили признаки насильственной смерти: травмы грудной клетки, огнестрельные и осколочные ранения, признаки воздействия электрического тока. Следственный комитет задержал бойца 92-й бригады ВСУ, который признался в убийствах 22 человек в этом населенном пункте.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, призвала на международных площадках осудить действия ВСУ в Русском Поречном. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация выступает против убийства мирного населения.

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    1 февраля 2025, 02:43 • Новости дня
    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Спецпосланник Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине

    Уполномоченный Келлог сообщил о стратегии США для переговоров по Украине
    @ Siavosh Hosseini/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

    Спецпосланник президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. По словам Келлога, решение украинского вопроса важно для национальной безопасности США.

    Келлог отметил, что у команды американского лидера есть разработанный план, который позволит начать переговоры по Украине. «Думаю, у нас есть хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед, начать говорить и работать над этим», – сказал он.

    Келлог подчеркнул, что рассчитывает на достижение определенного прогресса по украинскому урегулированию в ближайшие 100 дней. «Я бы хотел сказать, что речь идет о месяцах, а не о годах. Мне хотелось бы верить, что мы сможем достичь договоренностей в течение 100 дней», – обнадежил специальный представитель американского президента.

    До этого Келлог заявил, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых.

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    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    31 января 2025, 11:22 • Новости дня
    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства

    The Guardian: Украинская армия столкнулась с массовым дезертирством и нехваткой личного состава

    СМИ: Украинскую армию охватил кризис массового дезертирства
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские вооруженные силы переживают серьезные проблемы с массовым дезертирством солдат, что усугубляет и без того сложную оперативную обстановку на фронте, пишет The Guardian.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в состоянии кризиса дезертирства, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian. Издание отмечает, что тысячи украинских солдат покидают свои подразделения. Официальные лица не раскрывают точные цифры, но подтверждают, что речь идет о значительном числе дезертиров.

    Причиной этой ситуации называют отсутствие необходимого отдыха для солдат на фронте в течение продолжительного времени. Украинское руководство заявляет о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. Недостаток личного состава украинская армия безуспешно пытается восполнить через усиление мобилизации.

    Кризис усугубляется массовым характером дезертирства, что создает дополнительные трудности для ВСУ. Киев, в свою очередь, старается переложить ответственность за неудачи на западных партнеров, обвиняя их в задержках и недостаточности поставок вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный солдат Норик Окопов из 110-й бригады ВСУ обратился с призывом организовать мятеж против командования, осудив их отношение к солдатам, также сообщалось об отправке украинских дезертиров на фронт из Черкасс, а украинский военнослужащий Задорожный рассказал о побеге своего знакомого в Польшу за три тысячи долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

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    1 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    Reuters: Трамп обсуждает побуждение Украины к выборам
    @ Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Команда Дональда Трампа рассматривает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов для достижения начального перемирия с Россией, что может позволить новому лидеру согласовать долгосрочную сделку с Москвой, передает агентство Reuters.

    Команда президента США Дональда Трампа обсуждает возможность побуждения Киева к проведению президентских выборов в рамках достижения перемирия с Россией, сообщает Reuters.

    Источник агентства сообщил, что «победитель на выборах президента Украины мог бы взять на себя согласование долгосрочной сделки с Москвой».

    Срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года, однако выборы, которые были запланированы на 2024 год, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявил, что проведение выборов в настоящее время является «несвоевременным».

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для участия в переговорах с Владимиром Зеленским, но отметил, что украинский президент не имеет права подписывать документы в силу своей нелегитимности.

    Путин также отметил, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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