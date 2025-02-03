Российские войска в январе уничтожили почти 37 тыс. военных ВСУ в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие уничтожили почти 37 тыс. солдат Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в боях на границах Луганской Народной Республики в январе, сообщает ТАСС. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на данные Министерства обороны России и собственные расчеты. Он отметил, что потери украинской стороны увеличились на 4855 человек по сравнению с декабрем.

Марочко уточнил, что наибольшие потери понесли противники в зоне ответственности войсковой группировки «Запад». В целом в январе украинские военные пытались остановить продвижение российских сил, однако успехом эти попытки не увенчались. «Перевес сил был на стороне ВС РФ», – подчеркнул эксперт, добавив, что российские войска смогли занять более выгодные позиции.

Кроме потерь в живой силе, российские войска уничтожили на линии соприкосновения в ЛНР 67 танков и более 1,5 тыс. различных боевых машин противника. Также были ликвидированы 429 орудий полевой артиллерии, 66 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Вдобавок уничтожены 109 полевых складов с боеприпасами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил об огромных потерях Вооруженных сил Украины и подтвердил численность армии в 800 тыс. человек. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 200 человек в Курской области. Потери ВСУ в Курской области за сутки ранее составили более 155 военнослужащих.