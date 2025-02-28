Завершено расследование убийства сына главы Mediasystem Group

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемому Андрею Демину предъявлено обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте оружия и незаконном изготовлении оружия, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Демин сам изготовил оружие в домашних условиях. Он произвел из него не менее девяти выстрелов в жертву. Обвиняемый признал вину и пояснил, что совершил убийство из давних неприязненных отношений.

При этом версия об убийстве из ревности не нашла подтверждений.

Дело передали в прокуратуру, откуда после утверждения его отправят в суд.

Напомним, в Москве в 2024 году убили мужчину 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. Убитым оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.

Подозреваемый в ходе бегства с места преступления выстрелил не менее четырех раз в сторону правоохранителей, но был ранен и обезврежен.