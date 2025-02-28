Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины установили более миллиона мин на участке шириной 20 км севернее населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области, заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что это количество мин сосредоточено на линии соприкосновения, где российские войска пытаются продвигаться в сторону города Орехово, сообщает ТАСС.

Рогов также подчеркнул, что в районе Орехова украинские войска выстроили качественную линию обороны, чтобы противостоять российским наступательным действиям с южного направления. Однако, по его мнению, наступление российских войск в Донецкой народной республике может помочь обойти украинские укрепления. Он выразил уверенность, что действия российских войск на Южно-Донецком направлении внесут изменения в текущую ситуацию, создавая возможности для «взлома» обороны противника с востока и севера, так как основные наступательные усилия сосредоточены на юге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины начали хаотично минировать поля в Запорожье. Также сообщалось, что для минирования на Запорожском направлении ВСУ задействовали дроны «Баба-яга». Ранее Рогов сообщил о более чем 500 тыс. мин в Запорожской области.