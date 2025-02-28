В Челябинске задержаны за взятку трое сотрудников «Макфы»

В Челябинске задержали сотрудников «Макфы» за попытку получить 16 млн рублей взятки

Tекст: Вера Басилая

Трое сотрудников компании «Макфа» были задержаны в Челябинске по подозрению в покушении на получение взятки в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале СК.

Среди задержанных – директор по закупкам и снабжению, начальник службы закупа зерна и менеджер службы закупки зерна, которого подозревают в посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, они планировали получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн рублей за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Задержание произошло после передачи первой части взятки в размере более 1 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены следственными органами следственного управления СК по Челябинской области. В настоящее время ведется следствие, направленное на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее Центральный районный суд Челябинска ранее постановил взыскать с бывших владельцев компании «Макфа» более 19,7 млрд рублей.

В начале мая Центральный райсуд Челябинска полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества АО «Макфа» и аффилированных с ним компаний, а также ряда физических лиц.

Кроме того, сообщалось, что судебный пристав арестовал счета и активы семьи экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича, которые проходят по делу «Макфы».

В Центральный райсуд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры, в котором ведомство добивается обращения активов ряда компаний, в том числе «Макфы», «Смака» и «Челябинскоблгаза», в доход государства в связи с их предполагаемым коррупционным происхождением.