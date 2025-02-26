В России число автокредитов в январе упало на 43%

Количество выданных автокредитов в России в январе упало до 59,6 тыс единиц

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в январе 2025 года в России было выдано 59,6 тыс. автомобильных кредитов, что на 42,7% меньше, чем в декабре 2024 года, когда было выдано 104,1 тыс. кредитов. По сравнению с январем прошлого года сокращение составило 39,7%.



Совокупный объем выданных кредитов также уменьшился на 45,8%, составив 73,4 млрд рублей по сравнению с 135,4 млрд рублей в декабре 2024 года. В сравнении с январем 2024 года объем кредитов сократился на 48,6%.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отметил, что сокращение выдачи автокредитов связано с макропруденциальными ограничениями и уходом наиболее закредитованных заемщиков с рынка. Дополнительными факторами стали рост утилизационного сбора и рыночных ставок.

В Москве и Московской области в январе было выдано 3,54 тыс. и 3,19 тыс. автокредитов соответственно. Среди регионов с наибольшим сокращением выдачи кредитов оказались Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Волгоградская, Оренбургская и Ульяновская области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон, который вводит обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов. Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан. В Москве полиция задержала 18 человек, подозреваемых в мошенничестве с автокредитами, причинившими банкам ущерб свыше 100 млн рублей.