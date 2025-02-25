Путин позвал туристов в Кремль

Путин призвал туристов начинать посещение Москвы с Кремля

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что Кремль должен быть первым в списке туристических мест столицы, а уже потом следует отправляться в другие места, в том числе в парк развлечений «Остров мечты», передает ТАСС.

Муцоев отметил, что время пребывания туристов в Москве значительно увеличилось. Если ранее они проводили в столице три дня, то теперь средний срок пребывания составляет шесть дней. Это связано с тем, что туристы теперь планируют посещение «Острова мечты» как часть своих маршрутов, а не только Кремля. Путин подчеркнул, что стоит придерживаться порядка, который начинается с Кремля.

По словам Путина, крытый развлекательный парк «Остров мечты» стал самым большим в Европе. Муцоев добавил, что парк может претендовать на мировой статус благодаря своему масштабу и уникальности. «Масштабно все», – отметил президент, подчеркивая высокую оценку проекта.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал.

Также сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.