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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    Росконгресс заявил о переоцененности ресурсов Украины
    Россиян предупредили о новых дорожных знаках
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    3 комментария
    25 февраля 2025, 15:12 • Новости дня

    Путин позвал туристов в Кремль

    Путин призвал туристов начинать посещение Москвы с Кремля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с председателем правления парка «Остров мечты» Амираном Муцоевым отметил, что туристы должны начинать свои экскурсии с посещения Кремля.

    Путин подчеркнул, что Кремль должен быть первым в списке туристических мест столицы, а уже потом следует отправляться в другие места, в том числе в парк развлечений «Остров мечты», передает ТАСС.

    Муцоев отметил, что время пребывания туристов в Москве значительно увеличилось. Если ранее они проводили в столице три дня, то теперь средний срок пребывания составляет шесть дней. Это связано с тем, что туристы теперь планируют посещение «Острова мечты» как часть своих маршрутов, а не только Кремля. Путин подчеркнул, что стоит придерживаться порядка, который начинается с Кремля.

    По словам Путина, крытый развлекательный парк «Остров мечты» стал самым большим в Европе. Муцоев добавил, что парк может претендовать на мировой статус благодаря своему масштабу и уникальности. «Масштабно все», – отметил президент, подчеркивая высокую оценку проекта.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что россиянам следует лучше узнать свою страну, так как возможности внутреннего туризма только начинают раскрывать свой потенциал.

    Также сообщалось, что туристы стали вдвое чаще арендовать жилье на российских курортах в 2024 году.

    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения Украины

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Путин оценил возможность сохранения Украины
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


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    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    25 февраля 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин: Европа не может ничего требовать от России

    Путин заявил, что Европа не может ничего требовать от России

    Путин: Европа не может ничего требовать от России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин на канале «Россия 1» заявил, что европейские страны, которые веками предъявляли требования своим вассалам, теперь не имеют права требовать что-либо от Москвы.

    По его словам, европейские страны не имеют права предъявлять какие-либо требования к России, передает РБК.

    Президент отметил, что Европа привыкла выставлять условия своим вассалам, но теперь ситуация изменилась, и от них самих начинают что-то требовать.

    Путин подчеркнул, что для России подобные требования неприемлемы, и Москва не намерена подчиняться воле европейских государств. Он выразил мнение, что Европе следовало бы выставлять условия кому-то другому.

    Президент также указал на исторический контекст, напомнив, что в течение тысячелетий Европа пыталась диктовать условия, но мировая расстановка сил изменилась, и теперь она сама сталкивается с аналогичными требованиями.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к европейцам с призывом дистанцироваться от действий киевского режима, заявив об их преступлениях.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 23:24 • Новости дня
    Путин сравнил рейтинги Залужного и Зеленского

    Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга Залужного над уровнем доверия к Зеленскиму

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о двукратном превосходстве рейтинга бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного над уровнем доверия жителей к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

    Владимир Путин, выступая в Ново-Огарево, поделился с журналистами данными о популярности украинских политических лидеров, передает ТАСС. Президент России отметил, что рейтинг Владимира Зеленского в два раза ниже, чем у его возможного политического соперника Валерия Залужного, которого экс-руководитель ВСУ сослали в Лондон.

    «У него рейтинг, по нашим данным, – а они носят объективный характер, – ровно в два раза меньше, чем у его ближайшего политического возможного соперника. Это господин Залужный, бывший командующий Вооруженными силами Украины», – отметил Путин.

    Кроме того, российский лидер подчеркнул, что Россия и США заинтересованы в скорейшем достижении мира на Украине, но Зеленский препятствует этому процессу. По мнению Путина, руководство России и США хотят завершить конфликт, но Зеленский стоит на пути достижения этой цели.

    Также Путин выразил уверенность, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, так как мирное соглашение потребует отмены военного положения и проведения выборов на Украине. Президент России считает, что Зеленский загнал себя в тупик, запретив переговоры с РФ.

    По мнению Путина, сохранение власти Зеленского в Киеве выгодно России, поскольку это способствует разложению украинской государственности, однако для укрепления Украины нужно действовать в другом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает заявления Трампа по Украине выгодными для России, подчеркнув, что действия американского президента основаны на холодном расчете, а не эмоциях. Председатель Китая Си Цзиньпин выразил поддержку России в ее усилиях по деэскалации конфликта на Украине во время телефонного разговора с президентом Владимиром Путиным.

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    24 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Путин заявил о токсичности Зеленского

    Путин заявил о нулевых шансах Зеленского на переизбрание на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что у Владимира Зеленского нет шансов на переизбрание на пост президента Украины.

    Как сообщает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность в том, что у Владимира Зеленского не будет шансов на переизбрание в случае объявления президентских выборов на Украине.

    Российский лидер добавил, что любые попытки подтасовки результатов выборов также не спасут ситуацию для Зеленского. «Если, конечно, грубо чего-то не подтасовывать, но и это тоже для него плохо, будет уж совсем заметно», – отметил Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Помимо этого, Путин обвинил Зеленского в отдаче нелепых приказов, которые ведут к неоправданно большим потерям среди украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что такие приказы продиктованы не военными, а политическими соображениями, что делает Зеленского токсичной фигурой для армии Украины.

    Он добавил, что Зеленский становится токсичным «для общества в целом». «Об этом говорит сегодняшнее голосование в Раде по продлению его полномочий», - пояснил российский лидер.

    Президент России отметил, что Украине требуется власть, пользующаяся доверием народа. По его мнению, в интересах украинской государственности следует приводить к власти людей, которые действительно имеют поддержку граждан.

    Примечательно, что Путин в интервью несколько раз высказался о положении Зеленского, ни разу не назвав его по имени и фамилии, называя его «главой режима».

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    25 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    Путин в разговоре с Зарубиным не стал упоминать Зеленского по фамилии

    Путин в интервью Зарубину не упомянул Зеленского по фамилии, назвав его главой режима

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин в интервью ВГТРК несколько раз упомянул Владимира Зеленского как «главу режима», не называя его имени и фамилии.

    Как сообщает ТАСС, президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался о Владимире Зеленском, не называя его по имени и фамилии. Путин использовал формулировку «глава [киевского] режима» и отметил, что эта фигура токсична для армии и общества Украины.

    Путин также выразил уверенность, что Зеленский не выиграет выборы, если военное положение будет отменено. В качестве возможного соперника он упомянул бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, отметив, что его рейтинг вдвое выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил, что рейтинг бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного превосходит уровень доверия жителей Украины к Зеленскому в два раза.

    Президент России отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

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    24 февраля 2025, 22:33 • Новости дня
    Путин предложил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

    Путин поручил рассмотреть развитие индустрии редких металлов в России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить полный цикл переработки редких металлов.

    Путин проводит совещание по стратегическому развитию отрасли редкоземельных металлов, сообщается на сайте Кремля.

    «Речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее, о приоритетном направлении, которое уже сегодня определяет и будет определять глобальную конкурентоспособность страны, темпы развития экономики и качество жизни наших граждан. На решение поставленных задач важно нацелить все имеющиеся инструменты и механизмы развития», – заявил Путин.

    Путин указал на необходимость выстраивания полного цикла переработки редкоземельных металлов к 2030 году. Он подчеркнул, что это необходимо для развития экономики и оборонно-промышленного комплекса страны. Президент отметил, что объем выпуска продукции из редкоземельных металлов в России должен увеличиться в несколько раз.

    «Это направление является важнейшей ресурсной базой современной экономики. Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы», – заявил Путин.

    «По сути, речь идет практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса. И, конечно, необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного, уверенного развития российской экономики», – подчеркнул Путин.

    Ранее на пленарном заседании Форума будущих технологий Путин также акцентировал внимание на необходимости создания полного цикла, начиная от поиска и разработки месторождений до глубокой переработки и выпуска высокотехнологичной продукции. Он заверил, что у России есть все необходимое для начала этого процесса.

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    24 февраля 2025, 21:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Следствию предстоит дать правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщается в Telegram-канале СК.

    Бастрыкин также поручил запросить у Министерства иностранных дел России необходимую информацию для проведения расследования.

    В российском МИД ранее заявили, что нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти.

    Министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    В новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Однако ни один из этих ударов для России не критичен. В большинстве своем новые санкции либо повторяют американские, либо старые европейские. На полный запрет импорта СПГ из России ЕС не пошел. Однако Брюсселю крайне важно было ввести эти санкции именно сейчас. Почему? Подробности

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    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева

    США готовятся ликвидировать свое военное присутствие в Европе, включая Польшу, Прибалтику и Косово, чтобы нормализовать отношения с Россией. Сперва новости об этом в европейских СМИ напоминали фейки, но теперь выглядят слишком логично, чтобы их не замечать. Что это: блеф или реальная перспектива «разрядки»? Подробности

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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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