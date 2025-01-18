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Московские врачи спасли женщину после укуса обезьяны в Китае
Жительница Зеленограда, укушенная обезьяной в Китае, прошла успешное лечение в больнице после того, как у нее покраснела и распухла рука по возвращении домой.
В новогодние праздники в больницу имени М.П. Кончаловского в Москве обратилась жительница Зеленограда, сообщает Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.
Женщина сообщила, что во время экскурсии в провинции Хайнань ее укусила обезьяна.
На месте ей оказали первую медицинскую помощь, промыли раны и провели вакцинацию в местном госпитале. Однако, несмотря на это, по возвращении домой у девушки начала опухать рука.
Из аэропорта она сразу обратилась в больницу, где ее приняли в экстренном порядке. Медики провели осмотр, обработали раны антисептиком, перевязали их и сделали вторую прививку, с учетом начатой вакцинации в Китае. Был также расписан план дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок.
На днях пациентке сделали третью прививку, и результаты осмотра показали значительное улучшение состояния: отек спал, раны начали затягиваться. Пациентка продолжает курс вакцинации, который рассчитан на 90 дней, и принимает антибиотики. Врачи порекомендовали ей избегать алкоголя в течение полугода и ограничить активные виды спорта на три месяца.
Врачи советуют избегать контакта с дикими животными, чтобы минимизировать риск получения травм и инфекций.
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