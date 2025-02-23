На сцене «Современника» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина»

На сцене театра «Современник» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, 22 февраля на Другой сцене театра «Современник» состоялась премьера спектакля «Позывной Тишина», поставленного Театром Олега Табакова. Постановка основана на реальных историях участников специальной военной операции и реализована в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

Заместитель министра культуры Сергей Першин отметил важность таких постановок для поддержки бойцов, возвращающихся домой, и их адаптации. «Когда меняется страна, меняется и культура», – подчеркнул он.

В спектакле «Позывной Тишина», который стал сотрудничеством артистов Театра Олега Табакова и театра «Современник», главную роль исполнил Николай Клямчук. Постановка представляет собой монолог-исповедь героя Артема, пережившего испытания на войне и в личной жизни.

Режиссер Севастьян Смышников рассказал о процессе работы над спектаклем, отметив искренность и многослойность истории Артема, что делает ее ценной для артистов. Исполнитель главной роли Клямчук подчеркнул внутреннюю борьбу своего героя и его способность сохранять свет и добро, несмотря на испытания.

Руководитель проекта Екатерина Аристархова описала спектакль как глубокий разговор о войне, мире и человеческой жизни. Она отметила минимализм декораций и акцент на эмоциях и словах, что позволяет зрителям глубже погрузиться в происходящее на сцене.