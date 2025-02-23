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На сцене «Современника» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина»
На сцене театра «Современник» прошла премьера спектакля «Позывной Тишина»
На сцене театра «Современник» состоялась премьера спектакля «Позывной Тишина», основанного на реальной истории добровольца специальной военной операции, в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории».
По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, 22 февраля на Другой сцене театра «Современник» состоялась премьера спектакля «Позывной Тишина», поставленного Театром Олега Табакова. Постановка основана на реальных историях участников специальной военной операции и реализована в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.
Заместитель министра культуры Сергей Першин отметил важность таких постановок для поддержки бойцов, возвращающихся домой, и их адаптации. «Когда меняется страна, меняется и культура», – подчеркнул он.
В спектакле «Позывной Тишина», который стал сотрудничеством артистов Театра Олега Табакова и театра «Современник», главную роль исполнил Николай Клямчук. Постановка представляет собой монолог-исповедь героя Артема, пережившего испытания на войне и в личной жизни.
Режиссер Севастьян Смышников рассказал о процессе работы над спектаклем, отметив искренность и многослойность истории Артема, что делает ее ценной для артистов. Исполнитель главной роли Клямчук подчеркнул внутреннюю борьбу своего героя и его способность сохранять свет и добро, несмотря на испытания.
Руководитель проекта Екатерина Аристархова описала спектакль как глубокий разговор о войне, мире и человеческой жизни. Она отметила минимализм декораций и акцент на эмоциях и словах, что позволяет зрителям глубже погрузиться в происходящее на сцене.