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    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    11 комментариев
    22 февраля 2025, 13:45 • Новости дня

    Путин поздравил военных с присвоением почетных наименований четырем бригадам

    Путин поздравил военных с присвоением почетных наименований четырем бригадам
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил личный состав 54-й, 92-й и 200-й гвардейских бригад, а также 27-го гвардейского артиллерийского полка с присвоением почетных наименований за особые заслуги и героизм.

    Путин направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу 54-й, 92-й и 200-й гвардейских бригад, а также 27-го гвардейского артиллерийского полка, сообщается на сайте Кремля. Президент отметил, что присвоение почетных наименований является признанием их заслуг в защите Отечества и государственных интересов России.

    В поздравлении к 54-й бригаде управления Путин подчеркнул массовый героизм и отвагу ее личного состава. Он выразил уверенность в том, что воины продолжат служить с честью.

    Президент также отметил храбрость и самоотверженность 92-й ракетной бригады, подчеркнув, что ее действия в ходе специальной военной операции служат образцом выполнения воинского долга.

    В телеграмме в адрес 200-й артиллерийской бригады Путин пожелал личному составу крепкого здоровья и успехов в службе.

    Помимо этого, 27-й гвардейский артиллерийский полк также удостоился почетного наименования «гвардейский», что, по словам президента, стало возможным благодаря умелым и решительным действиям его солдат.

    Ранее президент России Владимир Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский» за заслуги и героизм при защите Отечества.

    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

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    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, рассказал о боеголовках на системах «Орешник», которые могут выдерживать экстремальные температуры.

    «Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», – рассказал он, передает ТАСС.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

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    21 февраля 2025, 16:03 • Новости дня
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    «По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, – обратил внимание президент. – Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

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    21 февраля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.

    «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.

    Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».

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    21 февраля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

    «Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% [ВВП], – указал глава государства. – Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений».

    По его мнению, необходимо действовать на опережение и развивать собственные наукоемкие технологии. «Было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.


    Ранее Путин сообщил, что Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса.

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    21 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов

    Путин потребовал обеспечить преимущества для российских производителей при возвращении иностранных брендов

    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок.

    «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

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    21 февраля 2025, 23:44 • Новости дня
    Путин посоветовал российским компаниям сотрудничать с Маском

    Tекст: Вера Басилая

    Российские компании могут сотрудничать с американским предпринимателем Илоном Маском в научной сфере после того, как он закончит реформу административных органов США, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин на Форуме будущих технологий посетил стенды компаний, которые представили свои новейшие разработки. Зампред правления Газпромбанка Дмитрием Зауэрсом продемонстрировал президенту новейшие российские разработки. Среди них была мягкая биосовместимая матрица для предотвращения повреждений коры головного мозга при операциях, которую Зауэрс назвал российским ответом проектам Маска, передает РИА «Новости».

    «Он закончит реформировать административные органы в Штатах, займется делом, наукой. Вы с ним сотрудничайте.... Мы с ним договариваемся вместе в космосе работать, можем и здесь поработать», – заявил Путин.

    Также Зауэрс представил устройства накопления энергии, которые, по его мнению, могут обеспечить импортозамещение в приоритетных отраслях экономики, включая развитие Арктики. Эти устройства применимы в робототехнике, космических системах и других областях.

    Зауэрс предложил использовать российские батареи в космических кораблях SpaceX, указав на их большую энерговооруженность.

    Ранее Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    Также Путин заявил на пленарном заседании Форума будущих технологий о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

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    21 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Нам нужно добиться превосходства в области химии и создания новых материалов
    Путин: Нам нужно добиться превосходства в области химии и создания новых материалов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    «Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и создания новых материалов», – приводит Telegram-канал Кремля слова Путина.

    «Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и качеству, а главное – инновационные решения и продукты, иметь собственные уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов», – заявил российский лидер.

    В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщается с молодыми учеными на Форуме будущих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

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    21 февраля 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин: Россия выделит 170 млрд рублей на нацпроект в области новых материалов и химии
    Путин: Россия выделит 170 млрд рублей на нацпроект в области новых материалов и химии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2025-2030 годах на реализацию национального проекта по новым материалам и химии государство выделит почти 170 млрд рублей, а инвестиции компаний могут достигнуть одного триллиона рублей, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Я с собственниками, с руководителями компаний встречаюсь иногда – у них очень амбициозные, хорошие планы, и мне нравится такой настрой. Глаза горят у людей, будем поддерживать», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

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    21 февраля 2025, 21:24 • Новости дня
    Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
    Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали кролика, которому месяц назад был имплантирован эквивалент кровеносного сосуда, выращенный учеными Росатома, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля говорится, что имплантация проводилась в бедренную артерию животного. Операция прошла успешно, и в результате исследований полностью подтверждена функциональность импланта.

    Ранее сообщалось, что российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ успешно подключила мозг крысы к искусственному интеллекту, что позволяет грызуну отвечать на вопросы с помощью клавиатуры.

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    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня
    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

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    21 февраля 2025, 19:14 • Новости дня
    Путин утвердил состав Совета по реализации демографической политики

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по демографической и семейной политике, который возглавила Валентина Матвиенко, ее заместителем стала Татьяна Голикова.

    Соответствующий документ опубликован на портале официальных правовых актов. Возглавит Совет при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а ее заместителем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА «Новости».

    В документе указано, что состав совета включает в себя значимых представителей различных сфер. Среди участников председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель Росстата Сергей Галкин.

    Также в состав совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский и президент РАН Геннадий Красников. Исполнительный комитет «Народного фронта» будет представлен Михаилом Кузнецовым, участие в работе совета также примет заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

    5 февраля Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.

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    21 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин и Мирзиеев обсудили рост товарооборота и совместные проекты

    Путин и Мирзиеев отметили успехи в энергетике и промышленной кооперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили позитивные изменения в двустороннем сотрудничестве, включая увеличение товарооборота и совместные энергетические проекты.

    Лидеры выразили удовлетворение по поводу позитивной динамики двустороннего сотрудничества, развивающегося по всем направлениям, сообщается на сайте Кремля.

    В разговоре были отмечены значительный рост товарооборота и успешная реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленной кооперации. Также был подчеркнут продуктивный характер контактов между регионами двух стран.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном. Лидеры намерены активизировать взаимодействие по линии правительств, профильных министерств и ведомств.

    Накануне Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии.

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    21 февраля 2025, 18:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил иностранных ученых за контакты с российскими партнерами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил признательность иностранным ученым за их решение поддерживать контакты с российскими партнерами.

    «Наших иностранных друзей поблагодарить за то, что вы А – здесь, Б – продолжаете контакты со своими российскими партнерами», – сказал Путин на встрече с учеными, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на пленарном заседании Форума будущих технологий заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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