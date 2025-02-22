Путин поздравил военных с присвоением почетных наименований четырем бригадам

Tекст: Валерия Городецкая

Путин направил поздравительные телеграммы командованию и личному составу 54-й, 92-й и 200-й гвардейских бригад, а также 27-го гвардейского артиллерийского полка, сообщается на сайте Кремля. Президент отметил, что присвоение почетных наименований является признанием их заслуг в защите Отечества и государственных интересов России.

В поздравлении к 54-й бригаде управления Путин подчеркнул массовый героизм и отвагу ее личного состава. Он выразил уверенность в том, что воины продолжат служить с честью.

Президент также отметил храбрость и самоотверженность 92-й ракетной бригады, подчеркнув, что ее действия в ходе специальной военной операции служат образцом выполнения воинского долга.

В телеграмме в адрес 200-й артиллерийской бригады Путин пожелал личному составу крепкого здоровья и успехов в службе.

Помимо этого, 27-й гвардейский артиллерийский полк также удостоился почетного наименования «гвардейский», что, по словам президента, стало возможным благодаря умелым и решительным действиям его солдат.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский» за заслуги и героизм при защите Отечества.