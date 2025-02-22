События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Юдин
На 63-м году жизни скончался российский актер Олег Юдин, известный по своим ролям в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Универ» и «Склифосовский».
Знакомый актера Дмитрий Толмачев выразил свою скорбь по поводу утраты, передает «Московский комсомолец». «С прискорбием сообщаю, что 5.02.2025 года ушел из жизни актер Юдин Олег Игоревич. Царство ему небесное!», – сказал он.
Юдин начал свою карьеру в кино с участия в сериале «След». За свою жизнь он принял участие в более чем ста фильмах и сериалах. Среди них – такие известные проекты, как «Москва. Три вокзала», «Молодежка», «Универ. Новая общага», «Метод Фрейда» и «Форс-мажор».
Последними работами актера стали проекты «Теория большой лжи» и «Страх».
Ранее стало известно о смерти основателя «Дорожного радио» Андрея Михайлова.