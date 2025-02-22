События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
Анкара выразила готовность принять переговоры России и США
Турецкий дипломатический источник сообщил о готовности Анкары принять переговоры между Россией и США, однако пока не имеется конкретных договоренностей по этому вопросу.
Анкара заявила о готовности принять встречу представителей России и США, но каких-либо конкретных договоренностей в этом направлении пока нет, передает РИА «Новости».
Дипломатический источник в турецкой столице отметил, что официальное предложение на самом высоком уровне было сделано, но дальнейших конкретных шагов не последовало.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, какой интерес Эрдогану до переговоров России и США. Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил о новой встрече России и США в нейтральной стране в течение двух недель.