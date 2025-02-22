События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.0 комментариев
ПВО сбила дрон Украины над Белгородской областью
В Белгородской области силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны.
По информации из Telegram-канала ведомства, около 11.20 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
Ранее украинские дроны атаковали 28 населенных пунктов Белгородской области.
Кроме того, сообщалось, что система ПВО уничтожила украинский дрон над Курской областью, а также сбила за ночь два украинских дрона над Ростовской и Воронежской областями.