Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Казани и Нижнекамске сняты

Tекст: Мария Иванова

Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были сняты в 9.00 по московскому времени, сообщила пресс-служба Росавиации.

В сообщении ведомства говорится: «В аэропортах Казань и Нижнекамск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Введенные ранее ограничения были направлены на обеспечение безопасности полетов, отмечает ТАСС.

Временные меры касательно приема и выпуска воздушных судов были введены в ответ на необходимость повысить уровень безопасности в данных воздушных гаванях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация временно закрыла аэропорты Казани и Нижнекамска на прием и вылет из-за угрозы атаки дронов.

Ранее на этой неделе Росавиация уже воодила подобные ограничения.