В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

Tекст: Вера Басилая

Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

