Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.9 комментариев
В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа
Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии
Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».
По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.
Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.
Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.