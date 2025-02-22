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    Лондон перестает быть золотой столицей мира
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    Агроном рассказал, как дачнику выбрать любимый цвет перца
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    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский пошел против Трампа

    Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.

    7 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

    30 комментариев
    22 февраля 2025, 07:55 • Новости дня

    В МИД рассказали о подготовке к встрече Путина и Трампа

    Рябков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа находится на начальной стадии

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка к встрече президентов России и США только началась, а переговоры в Эр-Рияде стали ключевым этапом на пути к нормализации отношений между странами, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков отметил, что для успешной организации встречи лидеров двух стран требуется интенсивная подготовительная работа, которая уже началась, передает РИА «Новости».

    По его словам, переговоры в Эр-Рияде являются важной частью этой подготовки. Основные вопросы, стоящие на повестке дня, касаются нормализации отношений между Россией и США, а также урегулирования острых международных ситуаций, включая конфликт на Украине. Эти темы требуют особого внимания и дипломатического подхода для достижения устойчивых решений.

    Рябков подчеркнул, что важно не только организовать встречу, но и заложить основу для долгосрочных улучшений в двусторонних отношениях.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и США не планируют встречаться до саммита, так как не определено место проведения.

    Песков также сообщал, что Россия и США договорились о немедленной подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Владимир Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США  и чувствует взаимность с его стороны, но эта встреча должна быть тщательно подготовлена.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (52)
    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    21 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»

    Лихачев показал Путину наконечник «Орешника», выдерживающий солнечные температуры

    Лихачев показал Путину выдерживающий температуру Солнца наконечник «Орешника»
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Росатома Алексей Лихачев показал президенту России Владимиру Путину наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с температурой поверхности Солнца.

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев продемонстрировал президенту России Владимиру Путину уникальные разработки на выставке в рамках Форума будущих технологий, передает РИА «Новости».

    Среди представленных технологий был показан наконечник ракеты комплекса «Орешник», способный выдерживать температуры, сравнимые с поверхностью Солнца.

    Лихачев обратил внимание президента, что наконечник выполнен из термостойкого материала.

    «Температуры ближе к солнечным – где-то к четырем тысячам градусов. И все это выдерживает», – подчеркнул глава Росатома.

    Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий рассказал о боеголовках на системах «Орешник», температура на которых соответствует температуре Солнца.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

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    21 февраля 2025, 14:46 • Новости дня
    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США

    Американист Дробницкий: Расследование воровства денег для Украины послужит пересборке власти в США

    Дробницкий: Разворованные деньги для Украины помогут Трампу и Маску сломать госаппарат США
    @ Brandon Bell/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Либеральные силы в США сделали госбюджет своей кормовой базой. В коррупционных схемах участвуют члены обеих партий. Поэтому глава Белого дома Дональд Трамп с помощью таких деятелей, как Илон Маск, запустил полную пересборку американского государства, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Маск обвинил демократов и республиканцев в коррупции при поддержке Украины.

    «Трамп уничтожает не глубинное государство, а федеральное государство как таковое, прекрасно осознавая, что коррупция и бюрократия от него уже неотделимы. Приход олигархов к власти начался при Клинтоне, и сейчас процесс принял максимально глубокие и запущенные формы. Федеральный госаппарат США стал политической машиной врагов главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Либеральные силы влияют в США на бюджетную политику, экономику, образование, индустрию развлечений. Кланы Обамы, Харрис и другие сделали госаппарат идеологически своим. Более того, как выяснилось, и внешнеполитический истеблишмент играет на внутреннем поле. Например, USAID выделял деньги американским СМИ на борьбу с Трампом и поддержку либерализма, в том числе – в самих Штатах», – напомнил он.

    «Поэтому обвинения Маска против ряда республиканцев неудивительны. Они создали из госбюджета кормовую базу. Чтобы сломать систему, Трамп начал создавать параллельные структуры, вроде департамента эффективности государственного управления США (DOGE)», – указал аналитик. «В итоге с помощью такого инструмента, который, конечно, в ближайшее время будет расширяться, Трамп проведет полную пересборку государства», – резюмировал политолог.

    Ранее миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск объяснил, почему Владимир Зеленский говорит, что получил только половину денег из сумм, выделенных Вашингтоном.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле принесла пользу американским политикам, Национальному комитету Демократической партии и некоторым республиканцам», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон потратил на поддержку Киева почти 300 млрд долларов. При этом Зеленский уверял, что Украина получила от США около 75 млрд долларов, а куда пошли остальные средства, он не знает.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выражал уверенность в том, что средства осели в карманах «ворья всех мастей» в США и на Украине. По его мнению, даже усилия Маска по расследованию коррупции не принесут результата.

    Также администрация президента США анонсировала расследование деятельности украинского Центра противодействия коррупции на фоне предположений о его вмешательстве в работу судебной системы республики при поддержке чиновников из американской Демпартии.

    Коментарии (4)
    21 февраля 2025, 10:29 • Новости дня
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    В окружении Трампа посоветовали Зеленскому срочно бежать во Францию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским ухудшились после отказа последнего передать США 50% редкоземельных элементов Украины, что привело к призывам со стороны окружения Белого дома к лидеру украинского режима эмигрировать во Францию.

    Источники в Белом доме советуют ему уехать во Францию в связи с ухудшением дипломатических отношений, передает The New York Post.

    Вопросы вызвал его отказ подписать соглашение о передаче половины редкоземельных элементов США в обмен на военную помощь.

    Обострение конфликта произошло после того, как украинская сторона раскритиковала визит американских эмиссаров в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

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    21 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом

    Союзники Украины в США сказали Зеленскому принять сделку по минералам ради спасения отношений с Трампом

    Союзники Украины в США дали совет Зеленскому, как спасти отношения с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Союзники Украины в США советуют Владимиру Зеленскому принять предложение о сделке по редкоземельным элементам, предложенной США, чтобы улучшить отношения с президентом Дональдом Трампом и обеспечить американскую поддержку, пишет Politico.

    Союзники Украины в Вашингтоне предлагают Зеленскому спасти отношения с Белым домом, приняв американское предложение по редкоземельным ресурсам, в рамках которого Украине предлагается передать 50% владения месторождениями редкоземельных минералов американским компаниям, передает Politico.

    Критики сделки, включая европейских чиновников, считают ее формой шантажа, особенно в условиях, когда Украина зависит от помощи США. Они указывают, что сделка навязывается Украине как компенсация за уже предоставленную помощь.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    Тем не менее, некоторые проукраинские республиканцы поддерживают сделку, видя в ней возможность для укрепления долгосрочной безопасности Украины.

    Во время встречи с Трампом, специальный представитель США по Украине Кит Келлог обсудил возможность возобновления сделки, однако детали не были обнародованы. Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к заключению инвестиционного и безопасного соглашения с США, но не упомянул редкоземельные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам, публично отказавшись от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    Коментарии (8)
    21 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости добычи лития в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

    «Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, глава государства указал на необходимость увеличения добычи редкоземельных металлов в стране.

    «Чтобы соответствовать динамике прогресса, глобальной конкуренции, нам надо кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроить полный цикл от поиска и разработки новых месторождений, в том числе редких и редкоземельных металлов, добычи и глубокой переработки полезных ископаемых до выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Здесь есть над чем работать», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

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    21 февраля 2025, 16:10 • Новости дня
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    Путин: Температура боеголовок «Орешника» и «Авангарда» соответствует температуре Солнца
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, рассказал о боеголовках на системах «Орешник», которые могут выдерживать экстремальные температуры.

    «Весь мир говорит про «Орешник». А материалы-то какие? Температура на этих боевых головках соответствует температуре Солнца, температуре на поверхности Солнца. Мы же понимаем, с 80-х годов еще разрабатывали системы планирующего блока летающего. «Авангард» мы его назвали. Там сопоставимые температуры. Чуть меньше, чем на поверхности Солнца», – рассказал он, передает ТАСС.

    Во вторник глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что иностранцы проявили интерес к новейшей ракетной системе средней дальности «Орешник».

    Ранее сообщалось, что в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.

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    21 февраля 2025, 16:03 • Новости дня
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    Путин заявил, что наследие советского химпрома было растрачено и растранжирено
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий указал на то, что советская химическая промышленность, некогда занимавшая первое место в Европе и второе в мире по общему объему производства, была во многом растранжирена и растрачена.

    «По общему объему производства советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, – обратил внимание президент. – Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил о важности для страны иметь собственные технологические ключи, которые позволят экспортировать продукцию высоких стандартов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны.

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    21 февраля 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    Путин заявил о формировании нового явления в мире – биоэкономики
    @ Вячеслав Викторов/photo.roscongress.org

    Tекст: Ольга Иванова

    На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин объявил о формировании биоэкономики как новой реальности, подчеркнув ее важность для глобального роста.

    «Неслучайно в центре особого внимания сейчас передовые решения в сфере генетики, био- и природоподобных технологий, а также создания материалов, которые воспроизводят процессы живых систем. В целом речь о формировании принципиально нового явления, новой реальности – биоэкономики. Эта тема важнейшая, ключевая с точки зрения качества глобального роста», – приводит его слова ТАСС.

    Он также предложил посвятить этим вопросам следующий Форум будущих технолгий, если «коллеги сочтут это возможным и интересным».

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    21 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дальнейшее спонсирование Киева США нецелесообразно, так как это приводит к коррупции и малоэффективно, что признано уже самим Вашингтоном.

    Песков заявил, что дальнейшее финансирование Киева Вашингтоном не имеет смысла. Он отметил, что спонсирование войны против России не только неэффективно, но и является источником коррупции, передает ТАСС.

    «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», – подчеркнул Песков, отзываясь на критику в адрес властей Киева.

    Он также добавил, что это признание со стороны США, предъявляющих претензии киевским властям, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении выделяемыми средствами. Песков напомнил, что данные средства не оправдывают ожидания и не демонстрируют значительных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

    Коментарии (7)
    21 февраля 2025, 09:40 • Новости дня
    Вэнс велел Зеленскому благодарить США

    Вэнс заявил, что Зеленский и Украина обязаны существованием щедрости США

    Вэнс велел Зеленскому благодарить США
    @ Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Владимир Зеленский обязаны существованием щедрости США, он призвал их выразить благодарность вместо критики.

    По его словам, Зеленский и его страна обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Вэнс отметил, что американская помощь была ключевой для Украины и Зеленского: «Так что пусть скажет спасибо».

    Он добавил, что если Зеленский не согласен с мнением Белого дома, то ему лучше обсудить это лично, вместо того чтобы критиковать его в СМИ Европы.

    Вэнс также подчеркнул, что подобные действия Зеленского являются оскорбительными и «глупыми» по отношению к США и их народу.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 февраля 2025, 13:23 • Новости дня
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Пинчуку
    @ mil.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

    Президент Владимир Путин присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку, сообщает ТАСС. В документе на официальном портале правовой информации указано: «Присвоить воинские звания адмирала Пинчуку Сергею Михайловичу».

    Кроме того, Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной России Станиславу Гаджимагомедову и командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин присвоил 433-му мотострелковому полку звание «гвардейский» за проявленную отвагу и героизм. Путин также подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество в боевых действиях при защите села Трудовое в ДНР. Еще в декабре Путин поздравил 1307-й мотострелковый полк с присвоением звания «гвардейский».

    Коментарии (17)
    21 февраля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    Путин предложил увеличить финансирование науки до 2% ВВП
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Форума будущих технологий, подчеркнул важность увеличения финансирования науки.

    «Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% [ВВП], – указал глава государства. – Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений».

    По его мнению, необходимо действовать на опережение и развивать собственные наукоемкие технологии. «Было бы недальновидно и ошибочно довольствоваться простым замещением технологических процессов, которые уже освоены где-то», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.


    Ранее Путин сообщил, что Россия должна развивать собственную добычу лития и редкоземельных металлов для технологического прогресса.

    Коментарии (11)
    21 февраля 2025, 16:48 • Новости дня
    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов

    Путин потребовал обеспечить преимущества для российских производителей при возвращении иностранных брендов

    Путин потребовал дать преимущество российским производителям при возвращении западных брендов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий заявил о необходимости обеспечения преимуществ для российских производителей в случае возвращения иностранных брендов на российский рынок.

    «Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО. Но тем не менее нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно. Но нужно сделать обязательно», – приводит Telegram-канал Кремля слова российского лидера.

    Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что возвращение иностранных компаний в Россию возможно лишь при соблюдении национальных интересов, так как многие освободившиеся ниши уже заняты отечественными производителями.

    В четверг глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия не планирует встречать ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями, и подчеркнул, что за все придется заплатить. Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что американские компании могут вернуться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

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