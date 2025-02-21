Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Песков: Путин вручит награды Героям России 23 февраля
Путин вручит государственные награды Героям России в Кремле 23 февраля
Президент России Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит государственные награды Героям России в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что мероприятия будут традиционными, как и в предыдущие годы. В Кремле состоится вручение наград, приуроченных к празднованию, нашим героям и защитникам Родины, сообщает ТАСС.
Он также подчеркнул, что более детальная информация о мероприятии будет предоставлена Кремлем позднее.
Ранее Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского за достижения в оборонной сфере и отметил вклад предприятия в развитие высоких технологий.