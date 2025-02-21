Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Суды в России в 2024 году оштрафовали Google на 15,1 млн рублей
Роскомнадзор сообщил о штрафах Google в 2024 году на 15,1 млн руб
Российские суды в 2024 году наложили на американскую компанию Google LLC штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление экстремистского контента с платформы YouTube.
Всего Google был оштрафован четыре раза, передает ТАСС.
В частности, Google был оштрафован за размещение на платформе материалов, которые призывают к массовым беспорядкам, содержат фейковую информацию и касаются VPN-сервисов. Кроме того, компания не удалила контент, который российские суды признали противоправным.
17 февраля Таганский суд Москвы дополнительно оштрафовал Google на 3 млн 800 тыс. рублей. Причиной стала отказ компании удалить с YouTube недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ, видео с призывами финансировать ВСУ и материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения. В РКН также заявили, что на платформе присутствовали видеоролики о способах обхода блокировок запрещенных в России ресурсов и иная запрещенная судом информация.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский суд Москвы наложил штраф на компанию Google в размере 3,8 млн рублей за размещение на YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО.
Также сообщалось, что сумма требований 17 российских телеканалов к Google достигла 1,81 дуодециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на YouTube, что стало следствием ежедневных штрафов, удваивающихся каждую неделю.