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Президент Восточного Тимора выразил готовность посетить Парад Победы в Москве
Президент Восточного Тимора заявил о готовности посетить Парад Победы в Москве 9 мая
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта выразил готовность посетить Москву на Парад Победы 9 мая, если получит приглашение, подчеркнув, что уже дал указания своим дипломатам наладить контакт с российским посольством.
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта выразил готовность посетить Москву на Парад Победы 9 мая, если получит соответствующее приглашение. Об этом он сообщил в интервью, передает «РИА Новости». Это заявление стало первым интервью Рамуша-Орты российскому СМИ в его статусе лидера страны.
Президент отметил, что уже проинформировал министерство иностранных дел Восточного Тимора и посла в Джакарте о своих намерениях. Он поручил им связаться с российским посольством для выяснения возможности участия в мероприятии. Рамуш-Орта выразил желание выбрать подходящий и удобный момент для визита в Москву.
В мае 2025 года президент Восточного Тимора уже получил предложение посетить Индию. Однако он подчеркнул свою готовность приложить максимум усилий для участия в параде, приуроченном к 80-летию Победы, если будет приглашен. Рамуш-Орта заявил, что сделает все возможное для участия в мероприятии, если получит приглашение на парад 9 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сербии Александар Вучич подтвердил свое участие в параде на Красной площади 9 мая в Москве. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы, которое состоится 9 мая в Москве. Председатель КНР Си Цзиньпин также подтвердил свое участие в праздновании 9 мая 2025 года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.