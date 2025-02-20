В Канаде повторно повредили подводный оптоволоконный кабель

Телеканал CBC сообщил о повторном повреждении подводного кабеля в Канаде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий канадские острова с материком, вновь оказался поврежден, сообщает CBC. Это уже второе подобное происшествие: в декабре 2023 года кабель также был нарушен, но тогда причина так и не была установлена, передает ТАСС.

На этот раз, по словам директора по сетям компании Bell Дэвида Джойса, «признаки указывают на то, что кабель мог быть перерезан, возможно, с помощью угловой шлифовальной машины».

Джойс подчеркнул, что перерезать кабель непросто, так как он обшит сталью и требует значительных усилий для деформации. Это заставляет предполагать, что повреждение было нанесено преднамеренно и требует тщательного расследования.

В ответ на инцидент компания Bell планирует предпринять дополнительные меры для защиты кабеля. После завершения ремонтных работ кабель будет закопан в морское дно, что должно сделать его менее уязвимым для потенциальных злоумышленников. Кроме того, для мониторинга обстановки вокруг кабеля будет задействован спутник, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кабель «Ростелекома» в Балтийском море повредили вследствие внешнего воздействия, а позже сообщалось, что компания успешно завершила его восстановление; в ответ на инцидент МИД заявил о принятии мер по защите интересов России в регионе.