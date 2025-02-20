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В Канаде повторно повредили подводный оптоволоконный кабель
Телеканал CBC сообщил о повторном повреждении подводного кабеля в Канаде
В Канаде подводный оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком, снова оказался поврежден, как сообщил телеканал CBC, что уже вызвало обеспокоенность руководства компании Bell.
Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий канадские острова с материком, вновь оказался поврежден, сообщает CBC. Это уже второе подобное происшествие: в декабре 2023 года кабель также был нарушен, но тогда причина так и не была установлена, передает ТАСС.
На этот раз, по словам директора по сетям компании Bell Дэвида Джойса, «признаки указывают на то, что кабель мог быть перерезан, возможно, с помощью угловой шлифовальной машины».
Джойс подчеркнул, что перерезать кабель непросто, так как он обшит сталью и требует значительных усилий для деформации. Это заставляет предполагать, что повреждение было нанесено преднамеренно и требует тщательного расследования.
В ответ на инцидент компания Bell планирует предпринять дополнительные меры для защиты кабеля. После завершения ремонтных работ кабель будет закопан в морское дно, что должно сделать его менее уязвимым для потенциальных злоумышленников. Кроме того, для мониторинга обстановки вокруг кабеля будет задействован спутник, чтобы избежать подобных случаев в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кабель «Ростелекома» в Балтийском море повредили вследствие внешнего воздействия, а позже сообщалось, что компания успешно завершила его восстановление; в ответ на инцидент МИД заявил о принятии мер по защите интересов России в регионе.