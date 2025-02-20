Экс-посол США Эмануэль заявил, что президент США помогает России расколоть НАТО

Tекст: Вера Басилая

Эмануэль выразил мнение, что заявления президента США об Украине помогают России реализовать цели, которые она преследует со времен Иосифа Сталина – раскол НАТО и разрушение альянса. Эмануэль поддержал политического аналитика Майка Мерфи, который указал на эти долгосрочные «цели России», существующие со времен Второй мировой войны, передает РИА «Новости»,

Также он согласился с другим заявлением Мерфи, что администрация президента США активно содействует российским внешнеполитическим целям, позволяя Москве проводить двусторонние переговоры без уступок.

Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, продолжавшиеся четыре с половиной часа. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовка к встрече лидеров двух стран.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.

Президент США заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.

Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.