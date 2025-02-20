Сейчас ничто не говорит о том, что американцы рассматривают сделку с Украиной в категориях «инвестиций». Речь идет о том, чтоб взять то, что плохо лежит. Именно так Трамп намерен выполнить свое обещание и вернуть деньги американских налогоплательщиков, потраченные на украинскую войну.2 комментария
Экс-посол США обвинил Трампа в помощи России «осуществить мечту Сталина»
Экс-посол США Эмануэль заявил, что президент США помогает России расколоть НАТО
Заявления президента США об Украине способствуют реализации российской «стратегии по расколу НАТО», что было «мечтой Иосифа Сталина», заявил бывший посол США в Японии Рам Эмануэль.
Эмануэль выразил мнение, что заявления президента США об Украине помогают России реализовать цели, которые она преследует со времен Иосифа Сталина – раскол НАТО и разрушение альянса. Эмануэль поддержал политического аналитика Майка Мерфи, который указал на эти долгосрочные «цели России», существующие со времен Второй мировой войны, передает РИА «Новости»,
Также он согласился с другим заявлением Мерфи, что администрация президента США активно содействует российским внешнеполитическим целям, позволяя Москве проводить двусторонние переговоры без уступок.
Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США, продолжавшиеся четыре с половиной часа. В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовка к встрече лидеров двух стран.
Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.
Президент США заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по Украине, поскольку контролирует значительные территории.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.
Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.