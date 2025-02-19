С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Лавров отметил понимание Трампом российской позиции по Украине и НАТО
Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент США первым из западных лидеров назвал втягивание Украины в НАТО одной из причин кризиса, что свидетельствует о его понимании российской позиции.
Лавров отметил, что президент США стал первым западным лидером, открыто заявившим о «нахрапистой линии» втягивания Украины в НАТО как одной из первопричин украинского кризиса, передает ТАСС. Он подчеркнул, что американский лидер не только выразил подобное мнение, но и несколько раз повторил его.
По словам Лаврова, это заявление президента США является сигналом, что он понимает позицию России, когда президент Владимир Путин в телефонном разговоре подчеркнул важность устранения первопричин конфликта для достижения долгосрочного мира. Министр также указал на необходимость долгосрочного устойчивого мира, а не очередного перемирия, которое может быть использовано для перевооружения Украины.
Ранее Лавров заявил о недопустимости появления на Украине войск из стран Североатлантического альянса, а официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, что Россия считает членство Украины в НАТО неприемлемым.