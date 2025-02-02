Сурок Фил из Пенсильвании предсказал позднюю весну в США

Сурок Фил предсказал продолжение зимы в США на шесть недель

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что пятикилограммовый сурок Фил, ежегодно предсказывающий приход весны в США, в этом году увидел свою тень и спрятался обратно в нору. Это означает, что зима продлится еще около шести недель. Эту новость зачитал от имени Фила представитель «Клуба сурка» перед десятками тысяч зрителей, собравшихся в Панксатони, передает ТАСС.

Мероприятие, посвященное прогнозу Фила, транслировалось телеканалом CBS News. Несмотря на холодную погоду, зрители начали собираться на холме Гобблер-Ноб с трех часов ночи по местному времени. Температура в Панксатони не превышала минус шести градусов, и ожидались снегопады.

Традиция наблюдения за сурком, происходящая из Германии, ведет свою историю в США с XIX века. В Германии предсказания погоды выполнял барсук, но в Пенсильвании эту роль взял на себя сурок, поскольку барсуков в этом штате нет. Полный титул Фила звучит как «Панксатони Фил, провидец из провидцев, мудрейший из мудрецов, величайший из предсказателей, полномочный провозвестник погоды». Лишь 20 раз из 139 предсказаний Фил обещал раннюю весну, в прошлом году это произошло в последний раз.

Как утверждают участники «Клуба сурка», каждое лето Фил выпивает магический эликсир, который продлевает его жизнь еще на семь лет. По подсчетам наблюдателей, предсказания Фила сбывались лишь в 39% случаев.

В воскресенье в Тульском экзотариуме сурок Сергей предсказал раннюю весну, активно выйдя к миске с едой и начав завтракать.

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