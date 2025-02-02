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Тульский сурок Сергей предсказал раннюю весну
Сурок Сергей в Тульском экзотариуме предсказал теплую и раннюю весну
В Тульском экзотариуме сурок Сергей предсказал раннюю весну, активно выйдя к миске с едой и начав завтракать, в то время как его подруга Наташа отнеслась к еде с осторожностью, сообщили сотрудники экзотариума.
Сотрудники рассказали в соцсети «ВКонтакте», что сурок Сергей предсказал теплую и раннюю весну, активно выйдя к миске с едой. Это событие произошло в рамках ежегодной традиции, связанной с празднованием Дня Сурка, передает РИА «Новости».
В США и Канаде ежегодно 2 февраля отмечается День Сурка. По легенде, если сурок видит свою тень, зима продлится еще шесть недель, если не видит – весна наступит рано. В Тульском экзотариуме адаптировали эту традицию под местные условия, предложив суркам кормушку. Если животные выходят к кормушке активно, ожидается ранняя весна.
Завотделом развития экзотариума Елена Курлыкова пояснила, что сурки в экзотариуме находятся в помещении и не уходят на полноценную зимовку. В холодные зимы они могут проспать несколько дней, игнорируя еду. «Эта зима теплая, поэтому сурки у нас были достаточно активны», – отметила Курлыкова.
В этом году для сурков подготовили кормушку с их любимыми угощениями – хлебом, грецкими орехами, яблоками, перцем, капустой, морковью и огурцами. Сергей активно принялся завтракать, а его подруга Наташа отнеслась к блюду с осторожностью, что также может иметь значение для прогноза.
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