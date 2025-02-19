С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.4 комментария
Песков сообщил о планах Путина почтить память Собчака в годовщину смерти
Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях памяти Собчака в Петербурге
Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 25-летней годовщине со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.
Президент России Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака в 25-ю годовщину его смерти, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Петербурга.
Собчак был значимой фигурой в российской политике, особенно в 1990-е годы. Он занимал пост мэра Петербурга, когда Путин работал в городской администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин решил поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Президент возложил цветы к памятнику Собчаку. Также Владимир Путин отметил, что Собчак был нужен России и соответствовал духу эпохи.