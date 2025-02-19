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    С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как работают фейки «от противного»

    Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У русской истории стоит поучиться терпению

    Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.

    18 комментариев
    19 февраля 2025, 12:23 • Новости дня

    Песков сообщил о планах Путина почтить память Собчака в годовщину смерти

    Песков сообщил об участии Путина в мероприятиях памяти Собчака в Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 25-летней годовщине со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака.

    Президент России Владимир Путин почтит память Анатолия Собчака в 25-ю годовщину его смерти, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, посвященных памяти первого мэра Петербурга.

    Собчак был значимой фигурой в российской политике, особенно в 1990-е годы. Он занимал пост мэра Петербурга, когда Путин работал в городской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин решил поучаствовать в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Президент возложил цветы к памятнику Собчаку. Также Владимир Путин отметил, что Собчак был нужен России и соответствовал духу эпохи.

    18 февраля 2025, 19:04 • Новости дня
    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество жителям Курской области

    Путин поручил выплачивать 65 тыс. рублей в месяц потерявшим имущество курянам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

    Об этом лидер страны объявил на совещании с правительством, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что необходимо изыскать средства из федерального бюджета для поддержки граждан, пострадавших в результате конфликта.

    «На период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований всем жителям региона, утратившим имущество, будем выплачивать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», – сказал Путин.

    Стоит отметить, что изначально в ходе совещания глава Минфина Антон Силуанов предложил для жителей приграничных районов области дополнительную ежемесячную выплату в размере не менее одного минимального размера оплаты труда – сегодня этот минимальный размер составляет 22 тыс. 440 рублей. Однако Владимир Путин задал врио губернатора области Александру Хинштейну вопрос, каков сейчас размер средней заработной платы в Курской области. Хинштейн ответил, что 64 тыс. рублей.

    «И мне кажется, что сумма в 22 тысячи не отражает реальную потребность людей», – заявил врио главы региона. Тогда Путин внес предложение повысить выплату до 65 тыс. рублей в месяц.

    Силуанов уточнил, что сейчас многие потерявшие имущество жители области получают пенсии, соцвыплаты, зарплаты и иной доход. Он спросил у президента, должны ли учитываться эти деньги при назначении выплаты в 65 тыс. рублей. 

    «Нет, мы не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек уже что-то зарабатывает или получает», – ответил Путин.

    «Давайте всем 112 620 жителям Курской области будем выплачивать ежемесячно до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Это даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилище, начать какие-то ремонты, приобретать какое-то дополнительное имущество. Да, эта мера, это решение неординарное. Ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше не попадали. Нужно помочь», – сказал президент.

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    17 февраля 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США

    Песков объяснил выбор Саудовской Аравии для переговоров России и США удобством для обеих сторон

    Кремль объяснил выбор Саудовской Аравии местом для переговоров с США
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как это устраивает обе стороны, а срочные доклады президенту России поступят при необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Саудовская Аравия была выбрана местом переговоров между Россией и США, так как она устраивает обе стороны. Президент США упоминал Саудовскую Аравию в качестве возможного места для встречи на высшем уровне, и было принято совместное решение о встрече в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Песков отметил, что помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров смогут при необходимости передавать срочные доклады Владимиру Путину, хотя полный отчет будет представлен уже в Москве.

    По его словам, все коммуникационные возможности для передачи информации имеются, что позволяет оперативно информировать президента в случае необходимости.

    Ранее российская делегация во главе с Сергеем Лавровым и Юрием Ушаковым отправлилась в Эр-Рияд для переговоров с США относительно восстановления двусторонних отношений и возможной встречи президентов России и США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация также начала подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    18 февраля 2025, 14:06 • Видео
    Россия нашла подход к новым властям Сирии

    Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    Коментарии (0)
    18 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступавшая по атакованному Киевом трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) нефть принадлежит иностранным компаниям, которые сейчас участвуют в оценке ущерба и возможности восстановления объекта, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, нефть, перекачивавшаяся по этому трубопроводу, принадлежит иностранным акционерам, поскольку КТК является международной организацией, передает ТАСС.

    «Это же не российская организация, это международная организация. И нефть, насколько я понимаю, по договорам о разделении продукции, по сути, принадлежит этим иностранным акционерам», – заявил президент России на совещании с правительством.

    Он также отметил, что представители иностранных компаний активно участвуют в оценке ущерба, нанесенного атакой, а также оценивают сроки и возможности полного восстановления объекта.

    Кроме того, Путин заявил, что несмотря на санкции, акционерам стоит организовать поставку необходимого оборудования, поскольку это в их собственных интересах. Глава государства подчеркнул, что акционеры сами заинтересованы в восстановлении работы объекта и смогут помочь себе, если обеспечат ремонт трубопровода.

    Ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Следственный комитет России завел уголовное дело против украинских военных по факту атаки беспилотниками на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что после атаки украинских дронов на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» прокачка нефти по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) снизилась на 30-40%.

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    19 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    Трамп не исключил встречи с Путиным до конца февраля
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

    На вопрос о том, рассчитывает ли глава Белого дома на то, что встреча состоится в феврале, он ответил: «Вероятно». Каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу глава американского государства давать не стал, передает ТАСС.

    Напомним, лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Президент США предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии. Во вторник в Эр-Рияде состоялись переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг данные Bloomberg о том, что встреча глав государств может состояться на следующей неделе.

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    18 февраля 2025, 22:43 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к переговорам с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта.

    «Разумеется, я вновь буду говорить с Владимиром Путиным, если такой разговор будет полезен для переговоров об урегулировании ситуации на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на La Depeche.

    Он уточнил, что разговор будет возможен «в подходящий момент в цикле грядущих переговоров», передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Во вторник в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Переговоры России и США вызвали бурную негативную реакцию в Европе. Макрон созвал саммит европейских лидеров в попытке выработать ответ на давление со стороны Вашингтона. Общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    16 февраля 2025, 15:44 • Новости дня
    Путин наградил трех казахстанцев медалями Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил медалями Пушкина троих граждан Казахстана, отметив их вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Казахстаном.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Пушкина трех казахстанцев в знак признания их вклада в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией.

    Медали получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталья Романова. Награды были присуждены указом президента России № 76 от 10 февраля 2025 года.

    Медаль Пушкина, учрежденная в 1999 году, вручается гражданам иностранных государств за активное содействие развитию культурных связей с Россией, поддержку русской культуры и искусства, а также за популяризацию русского языка и литературы за границей. Об этом было сообщено в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Казахстане.

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    18 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин назначил экс-главу Роскосмоса спецпредставителем по сотрудничеству в космосе

    Путин назначил экс-главу Роскосмоса Борисова спецпредставителем по международному сотрудничеству в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-глава Роскосмоса Юрий Борисов стал специальным представителем президента России по международному сотрудничеству в космосе, сменив на этой должности Сергея Крикалева.

    Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Роскосмоса Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в космосе, передает ТАСС. Указ о назначении был опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сказано: «Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в космосе».

    Вместе с тем Путин освободил от этой должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Это решение также закреплено отдельным указом главы государства.

    Ранее Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, а замглавы администрации президента Максим Орешкин стал спецпредставителем главы государства по вопросам финансово-экономического сотрудничества с БРИКС.

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    18 февраля 2025, 19:45 • Новости дня
    Путин: Затонувшие танкеры в Черном море не должны стать миной замедленного действия

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ заявил, что затонувшие танкеры в Черном море нужно поднять, они не должны стать миной замедленного действия.

    «Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся. Надо думать, как поднять все то, что на дне лежит еще», – приводит слова Путина ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством по результатам работы комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море, в ходе которого вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что завершение откачки мазута из кормы танкера «Волгонефть-239» планируется на следующей неделе, остается откачать 300 тонн.

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    17 февраля 2025, 20:12 • Новости дня
    Эксперт: Камчатка стала одной из главных туристических точек России

    Политолог Линдигрин: На Камчатке запускаются преображающие край проекты

    Эксперт: Камчатка стала одной из главных туристических точек России
    @ Александр Пирагис/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Камчатке удалось достигнуть успехов в области туризма благодаря развитию инфраструктуры. Также регион наращивает производство и повышает уровень подготовки кадров для горнорудной промышленности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. В понедельник президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

    «При прямой поддержке президента Владимира Путина на Камчатке запускаются проекты, которые работают на преображение края. Программы способствуют всестороннему развитие региона: от подготовки кадров до туризма. Дальний Восток имеет стратегическое значение, он всегда находится под пристальным контролем главы государства», – пояснила Наталья Линдигрин, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Камчатка стала одной из основных туристических точек притяжения России. А развитие инфраструктуры, в том числе, строительство трассы между Петропавловском и Усть-Камчатском позитивно скажется на увеличении потока туристов. Поэтому так важно поддержать эту инициативу», – заметила собеседница.

    «В целом за время работы на посту главы Камчатки Владимир Солодов достиг значительных успехов, которые могут увидеть и жители, и гости края. Новый терминал международного аэропорта «Елизово» откроется 1 апреля и сможет принимать 1,5 млн пассажиров в год», – напомнила аналитик.

    «Кроме того, были построены 12 рыбоперерабатывающих заводов и восемь судов, на воду спущен траулер «Виктор Гаврилов» – самое крупное рыболовецкое судно России. В рамках проекта «Профессионалитет» создан лучший на Дальнем Востоке кластер по подготовке кадров для горнорудной промышленности. И набранный темп развития нельзя снижать», – резюмировала она.

    В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. «Первое, главное, относительно того, что касается людей, – это рост ожидаемой продолжительности жизни. За пять лет мы прибавили три года и вышли на уровень 71,5», – доложил глава региона.

    Кроме того, губернатор привел цифры, свидетельствующие об экономическом развитии края. «У нас валовой региональный продукт за пять лет вырос в полтора раза. За последний год – 104,4%, находимся в положительной зоне», – продолжил Солодов. «Отдельно хотел горнорудную промышленность здесь выделить. Крупный объект Быстринская горная компания реализует, 50 млрд рублей вложит», – сообщил он.

    Также Солодов акцентировал внимание на помощи участникам СВО и их семьям. «Целая комплексная программа региональной поддержки действует, в том числе выдаем земельные участки. Уже 107 земельных участков сейчас выдано, еще 13 оформляется», – пояснил Солодов, передав Путину привет от бойцов 40-й бригады морской пехоты.

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    19 февраля 2025, 07:44 • Новости дня
    Путин призвал акционеров КТК поставить оборудование для восстановления работы

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин призвал акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) организовать поставку оборудования для восстановления нефтепровода после атаки украинских БПЛА.

    Глава государства обратился к акционерам КТК с просьбой организовать поставку необходимого оборудования для восстановления нефтепровода, несмотря на санкции, передает РИА «Новости».

    В ходе совещания с правительством Путин выразил готовность оказать содействие со стороны российского правительства.

    Предполагается, что вице-премьер Александр Новак находится в контакте с партнерами для координации усилий.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил об ущербе иностранным компаниям из-за атаки ВСУ на станцию КТК.

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил атаку ВСУ на станцию «Кропоткинская» с действием бешеного животного, отметив, что это удар по международному активу.

    Вице-премьер России Александр Новак заявил, что атака Киева на нефтеперекачивающую станцию КТК является ответом на переговоры между Россией и США.

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    17 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Глава Камчатки сообщил Путину о сокращении нелегальной перевозки красной икры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ограничения на перевозку незаводской икры позволили значительно сократить ее объемы, хотя вопрос незаконного лова лосося остается нерешенным полностью, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Солодов сообщил о значительных успехах в борьбе с нелегальной перевозкой красной икры, передает РИА «Новости». Благодаря введенным мерам, таким как ограничения на перевозку икры без заводской маркировки, объемы перемещаемой продукции значительно сократились.

    Солодов отметил, что на Камчатке с 1 ноября прошлого года действует ограничение на перевозку непромышленной икры, разрешающее авиапассажирам провозить не более 10 килограммов. Это помогло навести порядок в аэропортах, которые ранее были переполнены незаводскими упаковками икры.

    Губернатор подчеркнул, что хотя перевозка нелегальной икры значительно уменьшилась, проблема незаконного лова лосося полностью не решена. Власти региона намерены продолжать борьбу с этим явлением и в будущем.

    Ранее Солодов обратился к Путину с просьбой о федеральном статусе трассы на Камчатке. Сообщалось, что Путин поддержал выдвижение главы Камчатки на второй срок.

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    17 февраля 2025, 12:59 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с губернатором Камчатки Солодовым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что эта встреча будет частью открытой части рабочего дня главы государства. Главной темой встречи станет доклад губернатора Камчатского края.

    В ходе рабочего дня Путин планирует провести закрытые беседы и совещания, а также заниматься внутренней работой.

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    17 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Солодов обратился к Путину с просьбой о федеральном статусе трассы на Камчатке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Камчатки Владимир Солодов призвал президента России Владимира Путина присвоить трассе Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск федеральный статус, чтобы обеспечить ее соответствие нормативам.

    Солодов напомнил, что еще в 2005 году, когда объединялись Корякский округ и Камчатская область, был издан президентский указ о строительстве этой дороги, передает ТАСС.

    «Мы половину ее построили, в асфальт и бетон перевели, но, конечно, регион не потянет ее [полностью]. Я хотел предложить долгосрочно, чтобы ее реализовать, передать на федеральный уровень в качестве федеральной трассы», – отметил Солодов.

    Усть-Камчатск, куда ведет трасса, является рыболовецким поселком на востоке Камчатки. Здесь функционируют несколько крупных предприятий, а население составляет около 3 тыс. человек.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина и Солодова.

    Ранее Путин провел встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым и губернатором Брянской области Александром Богомазом.

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    18 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин поздравил Додона с 50-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил бывшего президента Молдавии Игоря Додона с 50-летним юбилеем, отметив его заслуги как политика и сторонника российско-молдавских отношений.

    В поздравительной телеграмме, которую передал Додону посол России в Молдавии Олег Озеров, Путин отметил, что Додон пользуется заслуженным уважением как ответственный политик и мужественный человек, способный принимать взвешенные решения в сложных ситуациях, передает ТАСС.

    В телеграмме также подчеркнуто, что в России Додона знают как твердого и последовательного сторонника развития дружественных и конструктивных отношений между двумя странами. Президент России пожелал юбиляру крепкого здоровья, благополучия и успехов в его деятельности на благо народа Молдавии. Текст поздравления был опубликован в Telegram-канале Додона.

    В сентябре президент России Владимир Путин поздравил туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения.

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    19 февраля 2025, 02:58 • Новости дня
    Путин дал указание подготовить программу восстановления курского приграничья

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время должны быть подготовлены основные параметры программы восстановления курского приграничья, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на совещании с членами правительства дал указание «предусмотреть оказание поддержки» по восстановлению социальных объектов, дорог и другой инфраструктуры. Речь идет в том числе о восстановлении «транспортной, промышленной, сельхозпредприятий» инфраструктуры. Кроме того, по словам президента, необходимо помочь пострадавшему бизнесу.

    «Основные параметры этой программы должны быть подготовлены в ближайшее время», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как указал глава государства, руководству России необходимо определить, какие шаги потребуются «по отдельным направлениям», когда ситуация с безопасностью позволит начать их реализацию.

    Напомним, Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Россия нашла подход к новым властям Сирии

      Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

    • У Зеленского осталось три варианта действий

      Саудовская Аравия приняла у себя первый раунд переговоров между Россией и США. Речь на них будет идти в основном об Украине. Владимир Зеленский уже заявил, что этих переговоров «не признает» и участвовать в них не будет, но несмотря на это, готовится прилететь к саудитам в среду. У него теперь только три варианта действий.

    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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