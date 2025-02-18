Песков заявил, что понимание по встрече лидеров России и США появится позже

Tекст: Александра Юдина

По его словам, на данный момент отсутствует ясность по поводу возможной встречи между президентами, передает ТАСС.

Песков отметил, что определенные перспективы могут появиться после завершения переговоров делегаций России и США, которые проходят в Эр-Рияде.

Он подчеркнул, что окончательное решение о встрече будет зависеть от результатов обсуждений, которые сейчас ведутся на высоком уровне.

Кроме того, Песков отметил важность текущих переговоров для укрепления двусторонних отношений и поиска компромиссов по актуальным международным вопросам.

Напомним, в столице Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.