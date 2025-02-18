Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.2 комментария
Песков заявил, что понимание по встрече лидеров России и США появится позже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что понимание по возможной встрече лидеров России и США пока отсутствует, но может сформироваться после переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде.
По его словам, на данный момент отсутствует ясность по поводу возможной встречи между президентами, передает ТАСС.
Песков отметил, что определенные перспективы могут появиться после завершения переговоров делегаций России и США, которые проходят в Эр-Рияде.
Он подчеркнул, что окончательное решение о встрече будет зависеть от результатов обсуждений, которые сейчас ведутся на высоком уровне.
Кроме того, Песков отметил важность текущих переговоров для укрепления двусторонних отношений и поиска компромиссов по актуальным международным вопросам.
Напомним, в столице Саудовской Аравии начались переговоры между делегациями России и США, среди участников – глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.
Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.