  • Новость часаЛавров: Западу придется отвечать за поддержку нацизма на Украине
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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 14:46 • Новости дня

    Российские войска ударили по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска атаковали кабельный завод в Запорожье, производящий компоненты для ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска нанесли удар по кабельному заводу в Запорожье, ответственному за производство кабелей для авиации Вооруженных сил Украины, что привело к серьезным повреждениям заводских корпусов.

    Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета в Общественной палате РФ, сообщил, что российские войска нанесли удары по заводу в городе Запорожье, передает ТАСС. Завод, по его словам, производил кабели, используемые в технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен ночью, что привело к серьезным повреждениям.

    Рогов отметил, что в результате ударов уничтожены три корпуса Запорожского кабельного завода, и выгорело все внутри них. Также была выведена из строя энергетическая инфраструктура производства. Завод специализировался на выпуске кабелей для авиации противника.

    По словам Рогова, удары были направлены на объекты промышленного и энергетического комплекса, которые обеспечивают ВСУ. Такие действия могли значительно повлиять на возможности украинской армии в использовании авиационной техники.

    Ранее оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.

    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    17 февраля 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    Российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате решительных действий подразделений группировки «Запад» был освобожден населенный пункт Фиголевка в Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Кондрашовкой, Голубовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР), Колодезями и Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 190 военнослужащих, три американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британская 155-мм гаубица FH-70. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем на харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны у Липцов и Волчанска Харьковской области.

    При этом ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад материальных средств, сообщил Конашенков.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны, а также формированиям «Иностранного легиона» около Никифоровки, Часова Яра, Червоного, Иванополья, Правдовки и Улаклов ДНР.

    Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронемашина и два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Ульяновки, Зверева, Котлина, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Новоандреевки и Алексеевки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял свыше 585 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113, три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Поддубного, Константинополя, Разлива, Отрадного ДНР, Темировки и Гуляйполя Запорожской области.

    Потери противника при этом составили до 160 военнослужащих, три танка, из них два немецких Leopard, и пять орудий полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артустановка Caesar.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Новоандреевки, Малых Щербаков Запорожской области, Мылового, Тягинки и Приднепровского Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 75 военнослужащих и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Березовку в ДНР. За день до этого российские силы освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР. А до этого взяли под контроль Водяное Второе в ДНР.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    17 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    Российские войска вошли в Новоочеретоватое на Запорожской линии фронта
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска начали бои в селе Новоочеретоватое на времевском направлении, закрепив позиции в южной части села.

    Российские войска вошли в село Новоочеретоватое на времевском направлении, начав ожесточенные бои, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает РИА «Новости». Он уточнил, что войска закрепились в южной и юго-восточной части села и продолжают наступление.

    Рогов отметил: «Наши войска продвинулись северо-западнее Великой Новоселки на времевском направлении и зашли в село Новоочеретоватое».

    По данным Минобороны, еще в январе российские войска освободили Времевку и Великую Новоселку. Времевское направление стратегически важно, так как находится на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР), боевые действия здесь могут определять дальнейший ход событий на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись вперед, захватив опорные пункты на запорожском фронте, улучшив свои позиции на ореховском и времевском направлениях. Кроме того российские войска успешно выбили противника из села Нескучное на запорожской линии фронта, завершив зачистку территории.

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    17 февраля 2025, 07:58 • Новости дня
    Смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода

    Число жертв среди пехоты ВСУ в Курской области возросло из-за холодов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Смертность среди пехоты ВСУ в Курской области выросла из-за резкого похолодания до минус 15 градусов, украинские военные остались без теплой одежды и погибают от холода.

    Как сообщает РИА «Новости», в Курской области смертность среди военных ВСУ увеличилась из-за резкого похолодания. Войска противника не могут провести ротацию и доставить теплую одежду и боеприпасы. Источник в российской группировке войск «Север» отметил, что украинские солдаты заняли позиции, не имея теплой экипировки, что привело к росту смертности от холода.

    Температура в регионе сейчас достигает минус 15 градусов, и это усложняет положение украинских военных. «Мы наблюдаем, как увеличилось количество трупов замерзших солдат ВСУ в лесополосах. Тяжело раненым военнослужащим практически не остается шансов дожить до утра», – добавил собеседник агентства.

    Кроме того, украинские военные не эвакуируют своих раненых бойцов из зоны боевых действий, что усугубляет их положение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины и уничтожении складов на украинской территории. Элитный батальон морпехов ВСУ был выведен из Курской области после разгрома. Командир ВСУ заявлял о проблемах с мотивацией среди солдат.

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    17 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР

    Пушилин заявил об освобождении парка «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР

    Российские войска продвинулись к Константиновке в ДНР
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ландшафтный парк «Клебан-бык» под Константиновкой в ДНР был освобожден от ВСУ и теперь находится под контролем Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава Донецкой народной республики сообщил об освобождении ландшафтного парка «Клебан-бык» вблизи Константиновки, передает ТАСС. Пушилин заявил, что этот знаковый парк теперь находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Он подчеркнул, что это свидетельствует о продолжении продвижения в направлении Константиновки.

    Кроме того, Пушилин отметил, что в районе Красноармейска российские войска предпринимают действия по разрезанию группировки Вооруженных сил Украины. По его словам, красноармейское направление характеризуется продвижением российских сил и охватом самого Красноармейска. Глава региона подчеркнул, что эти действия осуществляются с нескольких сторон, что создает дополнительное давление на украинские войска в этом районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные практически завершили зачистку Успеновки под Красноармейском, а также уничтожили колумбийских наемников в этом районе. Также сообщалось, что ВСУ использовали детдомовцев как операторов беспилотных летательных аппаратов под Красноармейском.

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    17 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    Российские войска освободили Свердликово в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Были отражены четыре контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Нанесено поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуева, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, Колмакова, Куриловки, Лебедевки, Локни, Никольского, Рубанщины и Южного.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Бондаревки, Гоголевки, 1-го Княжьего, Косицы, Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Юнаковки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены четыре танка, в том числе американский Abrams, три машины пехоты, в том числе две американские БМП Bradley, три бронетранспортера, 15 бронемашин, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и РЛС норвежского зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также пункт управления БПЛА.

    В плен сдались четыре военнослужащих ВСУ.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 61 310 военнослужащих, 369 танков, 276 машин пехоты, 222 бронетранспортера, 1901 бронемашину, 2017 автомобилей, 445 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 22 пусковых установки ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило, что российские войска освободили Фиголевку в Харьковской области.

    Между тем стало известно что смертность среди украинских солдат в Курской области увеличилась из-за холода.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении.

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    17 февраля 2025, 13:47 • Новости дня
    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд

    Политолог Скачко: Зеленский пытается использовать Трампа в своих электоральных целях

    Эксперт назвал цели подготовки визита Зеленского в Эр-Рияд
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Вашингтон разрешил украинцам присутствовать на полях переговоров России и США в Эр-Рияде, чтобы смягчить позицию Европы по урегулированию конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее сообщалось, что Киев готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    «Присутствие Зеленского в Эр-Рияде – преимущественно предвыборная история. Он хочет убедить электорат, что формула: «ничто об Украине без Украины» меняется на «ничто об Украине без Зеленского». Хотя на самом деле уместнее будет строчка из песни «Арлекино» «А мною заполняют перерыв», – пояснил политолог Владимир Скачко.

    «Впрочем, сама американская делегация может допускать общение с представителями Украины после диалога с Москвой, чтобы донести решения и корректировки в переговорных позициях, касающиеся непосредственно Киева. Не исключено и то, что Вашингтон разрешил украинцам постоять рядом со столом переговоров, чтобы смягчить позицию Европы по этому вопросу», – продолжил аналитик.

    «При этом сам Зеленский будто бы не в полной мере понимает, что его присутствие в Саудовской Аравии, где проходит встреча не президентского уровня, означает согласие с его нелегитимностью. То есть фактически он участвует просто как член украинской делегации, а не глава государства», – заметил собеседник. «Но у него и нет другого выбора, ему придется принять любой предложенный Трампом договор, несмотря на претензии на месторождения в новых регионах России», – резюмировал эксперт.

    Ранее сообщалось, что украинская делегация готовит визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

    Сам же Зеленский сейчас находится в ОАЭ. По его словам, цели визита – обсуждение дальнейшей посреднической помощи Эмиратов в обмене пленными с Россией, а также инвестиции и экономическое партнерство.

    Также, по данным NBC, США намерены провести отдельные двусторонние встречи с Россией и Украиной, после чего совместные переговоры с участием обеих сторон. Зеленский, в свою очередь, озвучил требование к США обсудить судьбу месторождений в новых регионах России, которые Киев считает своими.

    Он также посетовал, что американский проект урегулирования пока не содержит положений о безопасности Киеву. «Если США не дадут нам гарантий безопасности, я думаю, экономическая часть договора работать не будет», – предупредил Зеленский.

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    17 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде

    Песков: Делегация России обсудит в Эр-Рияде подготовку встречи Путина и президента США по украинскому вопросу

    Кремль анонсировал обсуждение встречи президентов России и США в Эр-Рияде
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во главе с главой МИД России Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым отправилась в Эр-Рияд для переговоров с США, чтобы обсудить восстановление двусторонних отношений и возможную встречу президентов России и США.

    По словам Пескова, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков отправятся в столицу Саудовской Аравии для участия в переговорах с представителями США. Эти переговоры, отметил пресс-секретарь президента, назначенные на вторник, будут сосредоточены на восстановлении российско-американских отношений, передает ТАСС.

    Помимо восстановления отношений Лавров и Ушаков обсудят подготовку к возможным переговорам по украинскому урегулированию и организации встречи президентов России и США.

    Дмитрий Песков добавил, что российская делегация готова обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, если эта тема будет поднята во время переговоров. «Наши представители будут готовы обсуждать и эту тему тоже», – отметил он, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее СМИ писали, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

    Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.

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    17 февраля 2025, 09:29 • Новости дня
    Наемники ВСУ захотели «воевать в Израиле» после завершения конфликта на Украине

    WSJ: Иностранные наемники ВСУ после урегулирования конфликта решили воевать в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Примкнувшие к ВСУ иностранные наемники изучают возможность продолжения своей деятельности в Израиле после урегулирования украинского конфликта, сообщила газета Wall Street Journal.

    В беседе с Wall Street Journal наемник из Колумбии Джонни Панильи заявил, что пытается поехать и «воевать в Израиле». Как сообщает РИА «Новости».

    Панилья не уточнил, к какой стороне конфликта он намерен примкнуть в Израиле. Однако его заявление подчеркивает стремление некоторых иностранных наемников продолжать участие в вооруженных конфликтах даже после конфликта на Украине.

    Ранее ВС России уничтожили группу наемников с символикой ООН под Великой Новоселкой.

    МИД Финляндии разместил инструкцию для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

    До этого сообщалось о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в странах, включая Бельгию, Грецию, Данию, Исландию, Латвию, Польшу, США, Финляндию и Швецию.

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    17 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ

    Группировка «Восток» за сутки ликвидировала два пункта управления дронами ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В зоне ответственности группировки «Восток» за прошедшие сутки были уничтожены три беспилотных летательных аппарата и два пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

    Вооруженные силы Украины потеряли три беспилотных летательных аппарата самолетного типа и два пункта управления беспилотной авиацией за прошедшие сутки, передает ТАСС.

    Кроме того, по данным Гордеева, в зоне ответственности группировки «Восток» ВСУ потеряли до 160 военных, один танк Т-64, одну боевую бронированную машину, пять орудий полевой артиллерии, включая буксируемую гаубицу «Мста», а также автомобиль.

    В конце января военнослужащие группировки «Восток» успешно сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, нанеся поражение живой силе и технике противника.

    Также бойцы группировки «Восток» пресекли ротацию ВСУ у Водяного.

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    17 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили объекты аэродромной и портовой инфраструктуры Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты пять французских управляемых авиабомб Hammer, три американских снаряда РСЗО HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун», переоборудованная для поражения наземных целей, а также 177 беспилотников самолетного типа, в том числе 102 вне зоны спецоперации.

    С начала СВО уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 43 699 беспилотников, 594 ЗРК, 21 488 танков и других бронемашин, 1517 боевых машин РСЗО, 21 793 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 750 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    В минувшие выходные также сообщалось, что ВС России поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ.

    На прошлой неделе ВС России поразили аэродромы и порты Украины. Кроме того, в Минобороны отчитались, что ВС России ракетным ударом поразили места производства БПЛА и FPV-дронов на Украине.

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    17 февраля 2025, 07:33 • Новости дня
    Российская ПВО сбила 90 украинских дронов за ночь

    Минобороны РФ сообщило о перехвате 90 украинских дронов и ракеты над Азовским морем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ПВО в ночь на 17 февраля перехватили 90 украинских беспилотников и ракету «Нептун-МД» над Азовским морем, как сообщили в Минобороны РФ.

    В ночь на 17 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает ТАСС. Кроме того, была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря. Информация поступила от Министерства обороны России.

    Согласно данным ведомства, из 90 уничтоженных беспилотников, 38 были сбиты над Азовским морем. На территории Краснодарского края зафиксировано перехват и уничтожение 24 БПЛА, 15 БПЛА – над Крымом, 7 – над Черным морем. Также по два беспилотника были уничтожены в Курской и Ростовской областях, и по одному – в Брянской и Белгородской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» уничтожила два пункта управления дронами ВСУ в ходе спецоперации «Восток» уничтожила пункты управления в районах Великой Новоселки и Пречистовки. Женщина пострадала в результате массированной атаки беспилотников на Кубань, вызвавшей значительный ущерб в регионе. Минобороны сообщило об уничтожении девяти беспилотников над Азовским морем и Кубанью, что свидетельствует о высокой активности беспилотных аппаратов в этом районе.

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    17 февраля 2025, 10:27 • Новости дня
    Франция призвала Европу усилить участие в дипломатии по Украине

    Франция заявила о необходимости усиления роли Европы в дипломатии по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Французский чиновник заявил, что ускорение дипломатии по Украине требует от Европы более активного участия и слаженных действий для обеспечения коллективной безопасности.

    Французский представитель заявил, что ускорение дипломатических процессов по Украине требует от Европы более активных и скоординированных действий. Эти заявления были сделаны накануне неформальных переговоров в Париже, где встретятся лидеры ключевых европейских стран для обсуждения ситуации на Украине, передает Reuters.

    Агентство пишет, что президент США вызвал шок у европейских союзников, объявив о начале мирного процесса с Россией без предварительных консультаций. Его представитель по вопросам Украины Кит Келлог усугубил ситуацию, заявив, что Европа не будет участвовать в переговорах, несмотря на запрос США о готовности европейских стран предоставить гарантии безопасности Киеву.

    «Мы считаем, что в результате ускорения темпов решения украинского вопроса, а также в результате того, что говорят американские лидеры, европейцам необходимо делать больше, лучше и последовательным образом для нашей коллективной безопасности», – заявил чиновник журналистам.

    На мероприятии должны присутствовать лидеры Германии, Италии, Великобритании, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также руководство Европейского союза и генеральный секретарь НАТО.

    Вопрос о безопасности обсуждается в контексте того, что Европа до сих пор демонстрировала нерешительность и разногласия в подходах к урегулированию ситуации на Украине. Встреча в Париже станет возможностью для обсуждения условий окончания войны и условий предоставления гарантий безопасности европейскими и американскими союзниками.

    Некоторые страны выразили недовольство ограниченным составом встречи, считая, что в обсуждение должны быть вовлечены все участники ЕС. Тем не менее французский представитель отметил, что встреча позволит облегчить будущее обсуждение в Брюсселе и НАТО.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

    Министр – делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».

    Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.

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