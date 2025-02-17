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Российские войска ударили по заводу ВСУ в Запорожье
Российские войска атаковали кабельный завод в Запорожье, производящий компоненты для ВСУ
Российские войска нанесли удар по кабельному заводу в Запорожье, ответственному за производство кабелей для авиации Вооруженных сил Украины, что привело к серьезным повреждениям заводских корпусов.
Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета в Общественной палате РФ, сообщил, что российские войска нанесли удары по заводу в городе Запорожье, передает ТАСС. Завод, по его словам, производил кабели, используемые в технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен ночью, что привело к серьезным повреждениям.
Рогов отметил, что в результате ударов уничтожены три корпуса Запорожского кабельного завода, и выгорело все внутри них. Также была выведена из строя энергетическая инфраструктура производства. Завод специализировался на выпуске кабелей для авиации противника.
По словам Рогова, удары были направлены на объекты промышленного и энергетического комплекса, которые обеспечивают ВСУ. Такие действия могли значительно повлиять на возможности украинской армии в использовании авиационной техники.
Ранее оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение объектам военной аэродромной и портовой инфраструктуры Украины.