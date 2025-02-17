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    Владимир Можегов Владимир Можегов За что на самом деле сожгли Джордано Бруно

    Джордано Бруно – настоящее лицо нашего века, идеальное его выражение. Странно, что он не стал иконой современных европейских левых. Хотя не факт, что большинство из них вообще знают, кто это.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Речь Вэнса развязала холодную войну внутри Запада

    Уходит идеологическое противостояние и настойчивое желание принудить всех к гей-парадам и «смене пола». Консервативная Америка будет гораздо менее склонна лезть во внутренние дела других стран. Это уже хорошо.

    0 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    26 комментариев
    17 февраля 2025, 13:39 • Новости дня

    В Кремле объяснили быстрое решение по освобождению задержанного американца

    Песков объяснил быстрое освобождение американца Байерса улучшением отношений с США

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле оперативное освобождение американца Уэйна Байерса из СИЗО объяснили улучшением отношений между Россией и США, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков прокомментировал быстрое разрешение ситуации с задержанным американцем во Внуково, связанным с улучшением российско-американских отношений. По его словам, это событие можно рассматривать в контексте будушего восстановления всего комплекса отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    Уэйн Байерс был задержан на прошлой неделе в международном аэропорту Внуково после обнаружения у него в багаже около 500 граммов марихуаны. В понедельник появилась информация, что Байерса отпустили из СИЗО. Родители американца сообщили об этом со ссылкой на СМИ.

    Песков добавил, что во вторник планируется обсуждение восстановления российско-американских отношений, включая подобные события как часть этого процесса.

    Напомним, гражданин США Уэйн Байерс был арестован за попытку контрабанды значительного объема наркотических средств через аэропорт Внуково, а Солнцевский суд Москвы постановил арестовать его на 30 суток.

    15 февраля 2025, 15:01 • Новости дня
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    На Украине заявили, что Зеленский покраснел после «жесткой встречи» с Вэнсом
    @ Sven Hoppe/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский и главы его офиса Андрей Ермак покинули встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, выглядя красными и нервными, после обсуждения условий урегулирования на Украине.

    Как сообщает украинский Telegram-канал «Легитимный», Зеленский и Ермак провели встречу с американской делегацией во главе с вице-президентом США, передает RT.

    Встреча оказалась напряженной, и после ее завершения Зеленский и Ермак выглядели «красными и нервными».

    Отмечается, что Вэнс жестко обозначил украинской стороне свои требования по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    В публикации канала также отмечается, что Вэнс не намерен отступать от своих требований, что вызвало дополнительное давление на украинское руководство.

    Ранее на Украине связали решение перенести встречу Зеленского и Вэнса с недовольством США правками к соглашению об ископаемых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встречу в Мюнхене перенесли в последний момент после того, как Украина передала американцам доработки к проекту соглашения о полезных ископаемых. Зеленский позднее заявил, что Украина и США продолжают работу над соглашением.

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    17 февраля 2025, 00:56 • Новости дня
    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    «Коммерсантъ»: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля

    СМИ: Переговоры по Украине в Эр-Рияде могут пройти 18 февраля
    @ DENIS BALIBOUSE/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры по Украине могут состоятся в Эр-Рияде 18 февраля, ожидается участие официальных лиц из России и США.

    Ожидается, что российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. С американской стороны в мероприятии примут участие госсекретарь Марк Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    В то же время украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    Коментарии (0)
    17 февраля 2025, 08:44 • Новости дня
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    В США заявили о фактическом завершении украинского конфликта и победе России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское издание The National Interest заявило о завершении конфликта на Украине, отметив, что мировое сообщество может воспринять это как победу России.

    В статье отмечается, что США видят невозможность продолжения боевых действий на Украине и признают фактическую победу России, пишет Ura.ru.

    По словам источников издания, американское руководство, хотя и не заявляет об этом официально, готово признать, что боевые действия достигли своего предела. В статье говорится, что Россия фактически одержала победу над Украиной и НАТО, а большинство стран мира могут рассматривать это как поражение западного альянса.

    The National Interest также указывает, что США могут постепенно уменьшать помощь Украине и отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза. В случае реализации такого сценария европейским странам может не хватить ресурсов для продолжения поддержки Киева, что поставит под вопрос его участие в переговорах с Россией и США.

    В статье подчеркивается, что отсутствие возможности Украины поддерживать боевые действия без помощи НАТО делает ее участие в переговорах нецелесообразным.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил на полях Мюнхенской конференции, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели.

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    15 февраля 2025, 17:43 • Новости дня
    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину

    Песков заявил, что Кремль учел заявление Вэнса об искажении его слов о военных США на Украине

    Кремль учел опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль обратил внимание на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса об искажении его позиции по вопросу отправки американских военных на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль увидел заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что газета The Wall Street Journal исказила его ответ на вопрос о возможности отправки американских военных на Украину, передает ТАСС.

    «Да, приняли к сведению», – заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее Песков отметил, что заявление в The Wall Street Journal о «возможной отправке» американских военных на Украину и антироссийских санкциях являются новыми элементами американской позиции. Эти моменты необходимо прояснить в ходе предстоящих контактов между странами.

    Ранее вице- президент США Джэй Ди Вэнс опроверг заявления о том, что он говорил об отправке американских военных на Украину, назвав трактовку его слов в The Wall Street Journal неверной.

    WSJ, в свою очередь, сообщила, что Вэнс в интервью заявил о готовности Вашингтона использовать экономические и военные средства для давления на Россию с целью достижения соглашения по Украине.

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    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

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    17 февраля 2025, 12:01 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии

    Политолог Ткаченко: Трамп минимизирует вмешательство Европы в переговоры России и США

    Эксперт спрогнозировал итог встречи России и США по Украине в Саудовской Аравии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главным итогом встречи делегаций России и США в Эр-Рияде будет сверка позиций перед следующим раундом переговоров. При этом Брюссель и Киев попытаются помешать процессу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Двусторонний диалог по Украине пройдет во вторник.

    «США в непростой ситуации. С одной стороны, они действительно намерены продвигать идею завершения военной фазы конфликта. С другой, они попытаются учесть собственные экономические интересы в части продажи вооружений Европе и Украине», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Складывается ощущение, что команда Трампа едет без плана, который устроил бы Москву, но с идеей начать обсуждение. Обе стороны выражают намерение услышать друг друга. Собственно, это и будет главным итогом данного раунда переговоров – сверка позиций перед следующей встречей», – подчеркнул собеседник.

    «Россию интересует не только конфликт на Украине, но и более широкий контекст общеевропейской безопасности», – допустил он. «При этом не стоит забывать и о позиции Европы. Учитывая итоги Мюнхенской конференции и позицию Макрона, она будет реагировать на переговоры нервно. Скорее всего, станы ЕС потребуют себе места за столом и в какой-то момент его получат», – спрогнозировал аналитик.

    «Но и в этом случае мяч останется на стороне американского президента которому предстоит минимизировать вмешательство Европы в переговорный процесс, что очень важно для Москвы. Киев же совершенно не заинтересован в таком формате переговоров, поэтому он попытаться спойлерить диалог России и США, выдвигать неприемлемые требования, делать громкие заявления и устраивать демарши», – продолжил спикер.

    «В любом случае, для Москвы вопрос легитимности Зеленского закрыт. Его присутствие в Эр-Рияде сведется к попыткам нашептать что-то американским переговорщикам вне самого процесса. Россия, вероятно, допустит его вхождение в состав украинской делегации вместе с представителями минобороны и Верховной Рады. Но подписывать итоговый документ будет, скорее всего, председатель украинского парламента», – резюмировал политолог.

    Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник. С американской стороны ожидается участие госсекретаря Марка Рубио, советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Также в сети также появилась информация о подготовке визита в королевство главы МИД РФ Сергея Лаврова.

    Спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф подтвердил, что делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, отметив важность этой встречи для достижения прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Сообщалось, что украинская правительственная делегация тоже начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Эр-Рияд, проведя встречи с местными предпринимателями и обсуждая совместные проекты. При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил: «Нет никаких переговорщиков Украины, которые будут представлять Украину в Саудовской Аравии». По его словам, на данный момент «нет ничего, что можно было бы обсуждать».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.

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    16 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Reuters: США спрашивают Европу о готовности развернуть войска на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон запросил у европейских союзников информацию о готовности развернуть войска на Украине для мирного урегулирования конфликта, уточнив необходимые условия для обеспечения безопасности, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, США направили письмо европейским союзникам, в котором уточняется готовность европейцев развернуть свои войска на Украине. В документе, состоящем из шести пунктов, также содержатся вопросы о том, какие страны готовы принять участие в обеспечении безопасности Украины и какие условия необходимы для этого от Вашингтона, передает РИА «Новости».

    Данный запрос также предполагает обсуждение соглашений по вопросам безопасности и требований, которые европейские страны предъявляют к участию США в этих соглашениях. Вопросы касаются участия в обеспечении гарантий безопасности как стратегического элемента стабилизации ситуации на Украине.

    Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что обсуждение развертывания польских вооруженных сил на Украине не ведется и не планируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    16 февраля 2025, 14:00 • Новости дня
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    Рар: Европа станет главным подстрекателем Украины к продолжению войны
    @ PASCAL ROSSIGNOL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европа трепещет перед новой администрацией США. Брюссель, Париж и Берлин осознают возможность скорого заката ЕС, что может подтолкнуть их к более радикальным решениям во внешней политике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что президент Франции созвал лидеров ЕС на экстренный саммит.

    «Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО, необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, Макрон также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», –  отмечает он.

    «Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы, скорее всего, не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

    «У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики. Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – акцентирует эксперт.

    «Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет триумфом ЕС», – считает он.

    «Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен созвать лидеров ЕС на экстренный саммит в Париже. По словам польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых действующим лидером США Дональдом Трампом, пишет Politico.

    По его словам, новая администрация Штатов проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул глава дипведомства. Как сообщает издание The Telegraph, британский премьер Кир Страмер также готов принять участие в саммите.

    В последнее время отношения США и ЕС заметно обострились. Апогеем имеющихся противоречий стала речь вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения. В частности, главной опасностью Старого Света он назвал отход от ключевых ценностей.

    Вэнс обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Таким образом он усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Кроме того, у ЕС вызывает опасения активизация диалога Москвы и Вашингтона. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

    Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал разговор «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

    Французское издание Chellenges сообщало, что рост российско-американских контактов может грозить навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на геополитическую ситуацию в мире.

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    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    14 февраля 2025, 16:46 • Новости дня
    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине

    Reuters: Уиткофф будет отвечать за диалог с Россией, а Келлог – за Европу и Украину

    Reuters: США назначили Уиткоффа для ведения диалога с Россией по Украине
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф будет ответственным за переговоры с Россией, в то время как спецпосланник по Украине Кит Келлог сосредоточится на взаимодействии с украинскими и европейскими коллегами.

    Как сообщает Reuters, спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф примет участие в переговорах по Украине, он будет отвечать за диалог с Россией. Эта информация была получена из заявления заместителя спецпосланника по Украине Джона Коула, передает РИА «Новости».

    Коул отметил, что его коллега Кит Келлог будет сосредоточен на переговорах с украинскими и европейскими сторонами. Он также подчеркнул, что участие Уиткоффа в процессах связано с его обширным опытом в дипломатических переговорах и глубоким пониманием специфики региона.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил, что встречи с представителями России на полях Мюнхенской конференции по безопасности не запланированы.

    В среду американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

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    16 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    США направили делегацию в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Американская делегация во главе со спецпосланником президента США отправится в Саудовскую Аравию для переговоров о прогрессе в урегулировании украинского конфликта.

    Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил, что в воскресенье вечером делегация США направится в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с Россией, сообщает ТАСС. Уиткофф отметил важность этой встречи для достижения прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

    В состав делегации войдет помощник по национальной безопасности президента США Майк Уолтц, что подчеркивает серьезность намерений американской стороны. «Я не хочу об этом говорить слишком детально, но сегодня вечером я направлюсь [туда]. Я направляюсь туда вместе с помощником по национальной безопасности [президента США Майком Уолтцем]. По указанию президента мы примем участие во встречах и, надеюсь, мы добьемся серьезного прогресса в том, что касается России и Украины», – сказал Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предложили России провести официальную встречу на высшем уровне в Саудовской Аравии. Саудовская Аравия заявила, что готова предоставить площадку для проведения переговоров.

    Также сообщалось, что высокопоставленные чиновники России, США и Украины встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

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    14 февраля 2025, 17:33 • Новости дня
    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США Вэнс: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы

    Вице-президент США: Россия и Китай – не главные угрозы для Европы
    @ Shawn Thew /CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    На Мюнхенской конференции безопасности Вэнс сделал заявление о том, что главные угрозы для Европы кроются внутри нее самой, а не извне, передает РИА «Новости». Он выразил мнение, что Россия и Китай не являются основными противниками Европы, в то время как внутренние проблемы, такие как отступление от ключевых ценностей, представляют реальную опасность.

    Он особенно отметил проблемы с отменой итогов выборов в Румынии и предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии. Вэнс призвал европейских политиков учитывать мнение своих избирателей и не игнорировать их. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – заявил он.

    Вэнс также подверг критике организаторов Мюнхенской конференции за исключение из мероприятия крайних правых и левых партий.

    Он подчеркнул, что проблема массовой миграции, с которой сталкивается Европа, возникла в результате определенных политических решений.

    Ранее Вэнс сообщил агентству Reuters о планах обсудить мирное урегулирование конфликта на Украине на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что новая администрация США рассматривает сдерживание Китая как ключевой приоритет в оборонной стратегии.

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    15 февраля 2025, 22:38 • Новости дня
    Зеленский выразил недовольство «вежливостью» США в диалоге с Россией

    Зеленский выразил недовольство вежливым тоном диалога США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

    «Если диалог будет в такой вежливой манере, которую сейчас демонстрируют США по отношению к России, то мы не очень рады этому, будем честны, но это жизнь», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему. Также он заявил, что выживание Украины окажется под угрозой, если США прекратят предоставлять Киеву помощь. В свою очередь, американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России.

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    17 февраля 2025, 09:59 • Новости дня
    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины

    NBC News: Зеленский заявил, что не примет соглашения России и США без участия Украины

    Зеленский отказался принять «сделку России и США» без участия Украины
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский заявил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины, сообщил канал NBC News.

    Владимир Зеленский в интервью для программы Meet the Press выразил свою позицию относительно мирного урегулирования конфликта на Украине, передает NBC News.

    «Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией об Украине, никогда», – заявил Зеленский в интервью ведущей программы Кристен Уэлкер в Мюнхене.

    «Это война на Украине, против нас, и это наши человеческие потери», – подчеркнул он.

    В ходе интервью Зеленский выразил благодарность президенту США и другим американским лидерам за поддержку Украины. Однако он также отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить «сделку с президентом России Владимиром Путиным» без участия украинской стороны.

    Ранее сообщалось, что переговоры по Украине могут состояться в Эр-Рияде 18 февраля с участием главы МИД России Сергея Лаврова и официальных лиц США.

    Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинская правительственная делегация начала активную подготовку визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США демонстрируют, по его мнению, чрезмерную «вежливость» в диалоге с Россией.

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    15 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа

    По инициативе США состоялся телефонный разговор Лаврова и Рубио

    Лавров провел телефонные переговоры с главой Госдепа
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, сообщило российское ведомство. Стороны договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.

    Как сообщается на сайте МИД России, переговоры проведены «в развитие телефонного разговора» лидеров России и США, которые состоялись 12 февраля. Лавров и Рубио договорились сохранять канал коммуникации для урегулирования «накопившихся проблем» в отношениях Москвы и Вашингтона.

    Указывается, что стороны намерены поддерживать контакты для «снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров» в сотрудничестве в сферах торговли, экономики и инвестиций.

    Также обе стороны выразили стремление к совместной работе «по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях».

    Лавров и Рубио обсудили возможные способы прекращения «линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США», которую начала администрация Барака Обамы в 2016 году и которая привела к ответным действиям со стороны Москвы.

    «Условлено в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США», – говорится в сообщении МИД.

    Лавров и Рубио также «подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности».

    Напомним, 12 февраля президент России Владимир Путин и американский лидер провели телефонный разговор. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил о значимости телефонного разговора президентов России и США. Американский лидер заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России. Публикации в западных СМИ продемонстрировали, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.

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