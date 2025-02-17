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В Казахастане заявили об отсутствии ограничений от КТК для нефти после атаки БПЛА
Каспийский трубопроводный консорциум продолжает прием казахстанской нефти в штатном режиме, несмотря на атаку беспилотника на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае.
Министерство энергетики Казахстана сообщило, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не ввел ограничений на транзит казахстанской нефти после недавней атаки беспилотного летательного аппарата на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Кубани, пишет ТАСС.
Представитель министерства подчеркнул, что «ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме». Это заявление успокаивает участников рынка, которые опасались возможных перебоев в поставках после инцидента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников, однако пострадавших и угрозы разлива нефти нет.