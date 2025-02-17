В Казахастане заявили об отсутствии ограничений от КТК для нефти после атаки БПЛА

Tекст: Ольга Иванова

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) не ввел ограничений на транзит казахстанской нефти после недавней атаки беспилотного летательного аппарата на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Кубани, пишет ТАСС.

Представитель министерства подчеркнул, что «ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме». Это заявление успокаивает участников рынка, которые опасались возможных перебоев в поставках после инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотников, однако пострадавших и угрозы разлива нефти нет.