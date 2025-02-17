Маск назвал жалким главу Мюнхенской конференции

Маск высмеял главу Мюнхенской конференции Хойсгена за слезы на закрытии

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель высказался о руководителе Мюнхенской конференции по безопасности Кристофе Хойсгене, назвав его «жалким» в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России). Это заявление Маск сделал после того, как Хойсген расплакался во время своей речи на закрытии конференции, передает РИА «Новости».

Кристоф Хойсген, выступая перед участниками конференции, отметил, что мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, но выразил опасения о том, что ценности среди государств-участников больше не такие общие. Эти слова были сказаны после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса, который критиковал европейских лидеров за игнорирование своих граждан и подавление выборов.

Джей-Ди Вэнс в своем выступлении заявил, что европейские лидеры относятся к своим гражданам как к «обученным животным», подавляют или отменяют выборы на основе «хлипких подозрений». Он подчеркнул, что угрозу для Европы представляют не Россия или Китай, а сама Европа. Его речь была принята присутствующими молча, с почти полным отсутствием аплодисментов.

Позже американский президент положительно оценил выступление Вэнса, предупреждая Европу о необходимости быть осторожной.

Мюнхенская конференция по безопасности, проходившая с 14 по 16 февраля, является одной из крупнейших площадок для обсуждения глобальных вызовов и проблем в сфере внешней политики. В этом году особое внимание было уделено украинскому и ближневосточному конфликтам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген не удержался и расплакался во время закрытия мероприятия, выразив сожаление о возможной утрате единства ценностей между странами.

Позднее Хойсген назвал прошедшую конференцию «кошмаром» для Европы, отметив, что она многое прояснила, включая осторожность республиканских сенаторов США.