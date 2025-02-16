Захарова ответила на призыв МИД Эстонии «загнать Путина в угол»

Захарова ответила Цахкна о «загнанной в угол» России и назвала это позицией для маневра

Tекст: Елизавета Шишкова

Цахкна призвал Европу «загнать в угол» президента Российской Федерации Владимира Путина. Захарова отметила, что Россия уже занимает «угол» в 360 градусов, намекнув, что такая позиция позволяет для маневра.

В своем телеграм-канале дипломат сыронизировала, заявив: «Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали».

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».