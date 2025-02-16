Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.22 комментария
Захарова ответила на призыв МИД Эстонии «загнать Путина в угол»
Захарова ответила Цахкна о «загнанной в угол» России и назвала это позицией для маневра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкна, который предложил Европе «загнать Путина в угол», указав, что Россия уже находится в углу на 360 градусов.
Цахкна призвал Европу «загнать в угол» президента Российской Федерации Владимира Путина. Захарова отметила, что Россия уже занимает «угол» в 360 градусов, намекнув, что такая позиция позволяет для маневра.
В своем телеграм-канале дипломат сыронизировала, заявив: «Боюсь свести еще одного натовского «геометрика» с ума, но скажу. Мы в полном углу. Специально для Маргуса уточню: в полнейшем – 360 градусов. Отличная позиция для маневра, спасибо, что «загнали».
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России».