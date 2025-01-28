Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Эстония решила закупить дальнобойную артиллерию для «сдерживания России»
Министр обороны Эстонии Певкур заявил о планах покупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил о планах закупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи для «сдерживания России», упомянув самоходные гаубицы K9.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Ренхап рассказал о планах страны по расширению закупок южнокорейской артиллерии, сообщает РИА «Новости».
По словам Певкура, Эстония рассматривает возможность приобретения дальнобойных систем, включая самоходные гаубицы K9.
Певкур отметил, что целью его визита в Южную Корею является изучение возможностей приобретения не только гаубиц K9, но и других артиллерийских систем. «Мы уделяем особое внимание сфере «огня на большую глубину», – сказал министр.
Эстония видит в этих закупках ключевой элемент стратегии сдерживания России. По мнению Певкура, укрепление артиллерийских возможностей позволит повысить обороноспособность страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Эстония пообещали увеличить оборонные расходы до 5% ВВП; Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS; корабли НАТО прибыли к Эстонии для защиты инфраструктуры.