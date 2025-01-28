Эстония решила закупить дальнобойную артиллерию для «сдерживания России»

Министр обороны Эстонии Певкур заявил о планах покупки дальнобойной артиллерии у Южной Кореи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Ренхап рассказал о планах страны по расширению закупок южнокорейской артиллерии, сообщает РИА «Новости».

По словам Певкура, Эстония рассматривает возможность приобретения дальнобойных систем, включая самоходные гаубицы K9.

Певкур отметил, что целью его визита в Южную Корею является изучение возможностей приобретения не только гаубиц K9, но и других артиллерийских систем. «Мы уделяем особое внимание сфере «огня на большую глубину», – сказал министр.

Эстония видит в этих закупках ключевой элемент стратегии сдерживания России. По мнению Певкура, укрепление артиллерийских возможностей позволит повысить обороноспособность страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва и Эстония пообещали увеличить оборонные расходы до 5% ВВП; Lockheed Martin изготовила для Эстонии шесть РСЗО HIMARS; корабли НАТО прибыли к Эстонии для защиты инфраструктуры.