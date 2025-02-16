В Петербурге возбудили дело из-за смерти ребенка после лечения народной медициной

СК завел дело после смерти ребенка из-за отказа родителей от официальной медицины в Петербурге

Tекст: Дарья Григоренко

СК Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности в связи со смертью шестилетнего ребенка. В пресс-службе городского главка СК отметили, что в рамках расследования будет проведена экспертиза для установления причин гибели мальчика, передает РИА «Новости».

Источник в экстренных службах рассказал, что вызов в СНТ «Дружный-1» поступил в субботу, когда врачи зафиксировали смерть ребенка. Родители, отвергающие официальную медицину, лечили сына травяными настоями. Приступы у мальчика проявлялись в виде болей в груди и потери сознания.

Ребенок не посещал детский сад и врачей, у него отсутствовала медицинская карта. Семья, по их словам, жила на пособие в 3 тыс. рублей, и они нигде не работали.

Прокуратура Петербурга взяла на контроль расследование данного уголовного дела, заявив о важности тщательного расследования всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту смерти трехмесячного ребенка в поселке Красная Сопка, где ранее погибли четверо детей от отравления неизвестным веществом.

Напомним, грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где от отравления неизвестным веществом в сентябре 2024 года погибли четверо детей. Судебно-химическая экспертиза установила, что смерть этих детей произошла из-за острого отравления инсектицидами системного действия, а также сообщалось, что погибшие дети более десяти часов дышали токсинами.