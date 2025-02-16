Готовность США к переговорам с Путиным озлобила сторонников грузинской оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«После выступления на конференции в Мюнхене вице-президента США Джей Ди Вэнса нам стало понятно, что началась новая эпоха – эпоха Антихриста», – заявил журналистам один из участников акции протеста.

По его словам, «отныне нам предстоит бороться не только с «русским режимом» (правящей) «Грузинской мечты», но и с антихристианским режимом президента США, который собирается в Москву к Путину, а это недопустимо!».

Наблюдатели отмечают, что на акциях протеста в Тбилиси существенно меньше стало флагов США. Это связано и с тем, что Вашингтон приостановил деятельность USAID, откуда антиправительственные организации в Грузии щедро получали финансы.

В то же время, после полемики в Мюнхене с Джей Ди Вэнсом руководителей Германии, на акциях в Грузии появились немецкие флаги.

Власти Грузии подтверждают готовность перезагрузить отношения с США, испорченные прежней администрацией Белого дома.