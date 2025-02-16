Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.16 комментариев
Готовность США к переговорам с Путиным озлобила сторонников грузинской оппозиции
Сторонники грузинской оппозиции, которые непрерывно проводят акции протеста после 28 ноября 2024 года из-за решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, озлобились на президента США из-за его готовности к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«После выступления на конференции в Мюнхене вице-президента США Джей Ди Вэнса нам стало понятно, что началась новая эпоха – эпоха Антихриста», – заявил журналистам один из участников акции протеста.
По его словам, «отныне нам предстоит бороться не только с «русским режимом» (правящей) «Грузинской мечты», но и с антихристианским режимом президента США, который собирается в Москву к Путину, а это недопустимо!».
Наблюдатели отмечают, что на акциях протеста в Тбилиси существенно меньше стало флагов США. Это связано и с тем, что Вашингтон приостановил деятельность USAID, откуда антиправительственные организации в Грузии щедро получали финансы.
В то же время, после полемики в Мюнхене с Джей Ди Вэнсом руководителей Германии, на акциях в Грузии появились немецкие флаги.
Власти Грузии подтверждают готовность перезагрузить отношения с США, испорченные прежней администрацией Белого дома.