Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.13 комментариев
Житель Киева сбежал из лагеря ВСУ в Британии и стал россиянином
Житель Киева, сбежавший из лагеря ВСУ в Британии, получил российское гражданство
Гражданин Киева, после побега из лагеря ВСУ в Британии, получил российское гражданство согласно упрощенной процедуре в Херсонской области.
Гражданин Киева, сбежавший из учебного лагеря Вооруженных сил Украины в Британии, получил российское гражданство по упрощенной процедуре, сообщает ТАСС. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что мужчина, ранее мобилизованный принудительно, смог добраться до Херсонской области после побега.
Сальдо отметил, что данный гражданин является выходцем из Херсонской области, что позволило ему оформить гражданство по упрощенной процедуре. Теперь он имеет право на все социальные гарантии, предусмотренные российским законодательством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат Валерий Федорович С., который участвовал в тренировках на базе НАТО в Британии, планировал перейти к российским властям после того, как сбежал из лагеря НАТО и добрался до Лондона пешком.