  • Новость часаГлава дипломатии ЕС заявила об отсутствии жертв среди мирных россиян
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    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку
    Эксперт объяснил готовность Шольца ввести в Германии режим ЧС из-за Украины
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    Блогеры отреагировали на слова «приуменьшившего потери» ВС России Зеленского
    США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа
    Макрон созвал экстренный европейский саммит в Париже
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    Украинские власти предложили расплатиться с США яйцами
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    16 февраля 2025, 07:59 • Новости дня

    Bloomberg заявило о переломном моменте в отношениях США и Европы

    Bloomberg после выступления Вэнса на Мюнхенской конференции заявило о переломном моменте в отношениях США и Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Выступление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности стало переломным моментом в отношениях между США и странами Европы, заявило Bloomberg со ссылкой на источники.

    Как заявило Bloomberg, Вэнс выразил «презрение к давним союзникам США», осуществив «атаку необузданной ярости во имя свободы слова». Bloomberg отмечает «давнюю враждебность» тех, кто сейчас находится у власти в США, к ЕС.

    Сейчас европейским дипломатам приходится «разбирать обломки трансатлантических отношений», говорится в материале. Bloomberg полагает, что Вэнс «разбил иллюзию» о том, что США «всегда будут рядом» и готовы будут «вмешаться».

    Один из источников Bloomberg, «чиновник-ветеран», назвал «нападение» Вэнса «переломным моментом» в отношениях США и Европы, «фундаментальной атакой на европейские ценности». Прежде зависимость Европы от США в вопросах безопасности «не имела значения», так как обе стороны «разделяли одни и те же базовые принципы». Без этого «либеральная демократия в Европе находится под угрозой», заявило Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он заявил, что в Европе нет свободы слова и свободных выборов.

    15 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене

    Интернет-пользователи высмеяли слова президента Литвы о ключевой роли страны в безопасности Европы

    Пользователи Сети высмеяли речь президента Литвы в Мюнхене
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Сети высмеяли выступление президента Литвы Гитанаса Науседы на Мюнхенской конференции, где он назвал свою страну «ключевым столпом европейской безопасности».

    Во время своего выступления Неуседа отметил, что Литва является «ключевым столпом европейской безопасности». Помимо этого, Науседа призвал вести переговоры по урегулированию на Украине с «позиции силы» и подчеркнул важность участия Киева в обсуждении решения конфликта. Президент также выразил уверенность, что безопасность на Украине может быть гарантирована только при вступлении страны в НАТО, а также предложил отправить туда европейские войска.

    Речи Науседы вызвала бурную реакцию в Сети.

    «Смешная эта непоседа. Неужели и сам верит в чепуху свою», – приводит «Царьград» комментарий одного из пользователей.

    Другой добавил, что не смог бы стать политиком, потому что «нести такую пургу – со стыда помереть».

    Также в Сети высмеяли заявление Неуседы о «23 тыс. литовских солдат, которые обеспечивают безопасность всей Европы».

    «Страну можно на карте плевком закрыть, а амбиций – как у всего глобуса», – добавил другой комментатор.

    «Похоже, Зеленский ему немного отсыпал...», – предположил один из пользователей Сети.

    Ранее блогеры высмеяли Владимира Зеленского, который на Мюнхенской конференции за десять дней сократил «потери ВС России» на 100 тыс. человек.

    Коментарии (15)
    15 февраля 2025, 20:25 • Новости дня
    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину

    Глава МИД Польши Сикорский сообщил о неизбежной отправке войск ЕС на Украину из-за давления США

    МИД Польши заявил о неизбежном вводе войск ЕС на Украину
    @ Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюзу «рано или поздно» придется направить войска на Украину, если президент США потребует этого в рамках сделки, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

    По словам Сикорского, причиной неизбежного ввода европейских войск на Украину станет позиция США, а именно заявление американского президента о необходимости участия европейских войск в урегулировании конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Сикорский также отметил, что переговоры пока преждевременны. Он подчеркнул, что считает звонок президента США президенту России Владимиру Путину ошибкой. По его мнению, скорые переговоры «оправдывают президента Путина» и снижают моральный дух на Украине, что делает переговоры нежелательными на данном этапе.

    Ранее AP сообщило, что ряд европейских стран тайно работали над планом отправки войск на Украину для участия в мирном соглашении с Россией.

    Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о решении США не отправлять военных на Украину.

    МИД России назвал присутствие НАТО на Украине неприемлемым.

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    15 февраля 2025, 15:15 • Видео
    Разведку США возглавила «агент России»

    В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    Коментарии (0)
    15 февраля 2025, 12:32 • Новости дня
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    Шольц допустил введение ЧС в Германии для военной помощи Киеву
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.

    По его словам, кризис на Украине может стать основанием для объявления чрезвычайной ситуации, передает ТАСС.

    Шольц отметил, что конституция Германии предусматривает возможность ослабления долгового тормоза в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Это позволит выделить дополнительные средства для военной помощи Украине.

    Канцлер выразил уверенность, что после выборов большинство в Бундестаге поддержит такую инициативу.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 18:20 • Новости дня
    Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса
    Медведев: Слабая Европа с ненавистью «проглотит» позорную выволочку от Вэнса
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная Европа в границах Евросоюза превратилась в слабую и никому не нужную структуру, которая «проглотит» с ненавистью позорную выволочку» от вице-президента США Джей Ди Венса, так как она исходит от «американского начальника», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев выразил уверенность в том, что современный Евросоюз утратил свое влияние и значимость на мировой арене, следует из его сообщения во «ВКонтакте».

    Такое мнение он высказал в ответ на критику Европы со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса, озвученную на Мюнхенской конференции. Медведев подчеркнул, что нынешняя Европа, по его мнению, является «слабой и малопривлекательной».

    Медведев также отметил, что, несмотря на резкость высказываний Вэнса, европейские страны «проглотят» эту критику и простят ее. Он считает, что Вэнс – «смелый парень, хотя еще неопытный вице-президент», который не побоялся жестко раскритиковать Европу за слабость демократии и отсутствие свободы слова.

    «Он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет!» – написал Медведев

    Он уверен, что европейские страны «проглотят с ненавистью ту позорную выволочку», так как она исходит от «американского начальника».

    По словам Медведева, выступление Вэнса стало неожиданным для участников конференции. Европейцы ожидали услышать обычные дипломатические заявления в их адрес и комментарии по поводу слов президента США о завершении украинского конфликта. Медведев считает, что подобная резкая критика Европы заставила всех пересмотреть свои ожидания и задуматься о положении Евросоюза.

    Ранее вице-президент США Джэй Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности подверг критике комиссаров ЕС за цензуру и назвал демократию в Европе слабой.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.

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    15 февраля 2025, 15:40 • Новости дня
    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Генсек НАТО Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине

    Рютте призвал Евросоюз «прекратить жалобы и предложить идеи» по Украине
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы на позиций России и США по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что вместо этого страны ЕС должны предлагать конкретные идеи, которые могут способствовать разрешению кризиса, передает ТАСС.

    «Я бы сказал европейским друзьям: участвуя в дебатах, выдвигайте конкретные предложения и идеи, увеличивайте расходы на оборону, а не жалуйтесь на свое возможное отсутствие за столом переговоров», – отметил он.

    По его мнению, только путем конкретных предложений и инициатив можно показать, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины.

    Пресс-служба НАТО транслировала выступление Рютте, в ходе которого он выделил важность активного участия европейских стран в процессе урегулирования конфликта на Украине.

    Генсек также акцентировал внимание на необходимости увеличения оборонных расходов для усиления позиций стран ЕС в международной дипломатии.

    Ранее лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

    Коментарии (9)
    15 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Келлог подтвердил, что США не видят места для Европы на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог фактически подтвердил, что Вашингтон не планирует участие Европейского союза в переговорах с Россией по урегулированию ситуации на Украине. Это заявление прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

    «В моем понимании, быть за столом переговоров означает по-настоящему присутствовать за ним», – заявил Келлог. Он уточнил, что Европа не будет физически присутствовать за столом переговоров, но это не означает игнорирование интересов ЕС.

    Спецпосланник добавил, что, по его мнению, в конфликте задействованы две стороны – Россия и Украина, а президент США выступит в роли посредника. Впрочем Келлог отметил: говорить о том, что американский лидер будет действовать в одиночку, неверно, подчеркнув, что  такие заявления никогда и не делались.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 08:35 • Новости дня
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    Обнародована записка Жириновского о влиянии украинского нацизма на ЕС
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опубликовал предсказание Жириновского 2017 года, где указано, что возрождение нацизма на Украине может встревожить Европу так же, как это сделал Адольф Гитлер.

    Вице-спикер Госдумы от ЛДПР обнародовал записку Жириновского, датированную 12 декабря 2017 года, в которой содержится предсказание об Украине и Европейском союзе, передает ТАСС.

    В записке Жириновский сравнивает поддержку нацистов на Украине с тем, как Европа в свое время вскормила Гитлера против Советского Союза, что в итоге обернулось кровопролитием для самой Европы.

    «Теперь Запад поддерживает нацистов на Украине для борьбы с Россией, но возрожденный нацизм на Украине всколыхнет и саму Европу», – приводятся слова основателя ЛДПР.

    Чернышов решил опубликовать это предсказание на фоне последних событий на международной арене. По его мнению, записка, хоть и была написана несколько лет назад, звучит актуально и сегодня.

    Чернышов подчеркнул, что это не просто пророчество, а жесткий и правдивый прогноз одного из ярких политиков современности.

    Парламентарий также добавил, что если Евросоюз продолжит поддерживать Владимира Зеленского, то это может привести к разрушительным последствиям для самого ЕС.

    Ранее в Сети появились сообщения, что российский политик Владимир Жириновский указывал, что президент Турции Тайип Эрдоган будет намереваться свергнуть сирийского лидера Башара Асада.

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    16 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США

    Axios заявил об оказавшейся страшнее «худших кошмаров» Европы политике США

    Axios перечислил унижения Европы новыми властями США
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу», заявил портал Axios.

    Отмечается, что в Европе «уже больше года готовились» к смене власти в США. «И все же, как и для представителей Демократической партии, парализованных хаосом у себя дома, последние три дня превзошли их худшие кошмары», – приводит ТАСС текст статьи Axios.

    В частности, Axios указывает на переговоры США с Москвой на высшем уровне и на введение таможенных пошлин, которые могут затронуть товары из ЕС на сумму более 600 млрд долларов.

    Кроме того, министр обороны США Пит Хегсет вызвал недоумение союзников, заявив, что возвращение к границам Украины до 2014 года нереалистично, а вступление Украины в НАТО не может быть результатом переговоров. По мнению Axios, Хегсет «убрал со стола некоторые козыри Украины еще до начала переговоров». Он подчеркнул, что Европе следует взять на себя больше ответственности за свою оборону, чтобы США могли сосредоточиться на угрозе со стороны Китая.

    В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс добавил критики в адрес Европы на международных форумах в Париже и Мюнхене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары Европейского союза. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии в Европе рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года является является нереалистичной задачей и исключил возможность принятия Киева в НАТО.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли Европейского союза за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.

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    15 февраля 2025, 16:18 • Новости дня
    Финские евродепутаты призвали ЕС к диалогу с Россией

    Четыре евродепутата из Финляндии предложили ЕС наладить отношения с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Финские депутаты Европарламента предложили Европейскому союзу начать диалог с президентом России Владимиром Путиным, что отражает стремление к улучшению отношений между ЕС и Россией.

    Четыре депутата Европарламента от Финляндии поддержали идею улучшения отношений между Европейским союзом и Россией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос издания Yle.

    За диалог с Россией выступили представители различных политических партий: Мерья Кюлленен и Юсси Сарамо из Союза левых сил, Ээро Хейнялуома из Социал-демократической партии, а также Сирпа Пиетикяйнен из Коалиционной партии. Они выразили мнение, что ЕС стоит начать контакты с Москвой.

    В ноябре прошлого года, президент Финляндии Александр Стубб в интервью газете Ilta-Sanomat высказал предположение, что отношения между Москвой и Хельсинки могут улучшиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что установление стабильного мира на Украине требует длительного процесса, рассчитанного на несколько лет.

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    15 февраля 2025, 14:16 • Новости дня
    Пушков: Последним «козырем» ЕС осталась отправка миротворцев на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Сенатор Алексей Пушков отметил, что европейские страны пытаются удержаться в геополитической игре, предлагая отправить миротворцев на Украину для участия в урегулировании конфликта.

    В своем Telegram-канале он указал, что европейские государства стремятся сохранить свое влияние в международной политике, несмотря на возрастающее давление.

    По мнению Пушкова, единственным оставшимся у европейцев «козырем» является идея отправки миротворцев на Украину.

    Несмотря на то, что президент США не возражает против подобного подхода, Пушков подчеркнул, что реализация этой идеи сталкивается с препятствиями.

    Главным из них является необходимость получения одобрения от России на присутствие европейских миротворцев в зоне конфликта, что делает предложение «непроходным» в существующих условиях.

    Газета ВЗГЛЯД рассказала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 22:03 • Новости дня
    МИД Греции анонсировал экстренную встречу глав МИД ЕС в Мюнхене

    МИД Греции: ЕС проведет встречу министров иностранных дел для обсуждения отношений с США и Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся в Мюнхене на экстренную встречу для обсуждения последних контактов с США и Украиной, сообщила служба информации МИД Греции.

    Министерство иностранных дел Греции сообщило, что министры иностранных дел стран Европейского Союза встретятся в воскресенье утром в Мюнхене для проведения экстренной встречи, передает РИА «Новости».

    Греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие в этом собрании, которое пройдет в 8.30 утра в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка мероприятия не была объявлена.

    Между тем, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что верховный представитель ЕС Кая Каллас инициировала неформальную встречу, чтобы обсудить последние контакты с властями США и Украины.

    По его словам, Европа находится в решающем моменте для будущего Украины и всей Европы, и поддержка Украины является ключевой задачей.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.

    Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.

    Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.

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    15 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Зеленский предложил создать «другое НАТО» на востоке Европы

    Зеленский предложил создать альтернативное НАТО на Украине и в Восточной Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский предложил создать на Украине альтернативу НАТО, включающую восточные границы Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, если перспектива вступления страны в альянс останется нереальной.

    Зеленский подчеркнул, что не собирается снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, однако, учитывая отсутствие реальной перспективы вступления, он планирует развивать идею «другого НАТО». Согласно его словам, границы этого нового альянса должны проходить по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно стать членство в НАТО. Если это невозможно, то следует создать условия для формирования нового альянса,.

    Также украинский лидер призвал Европу к самодостаточности и объединению, подчеркнув, что будущее континента должно зависеть от его собственных решений и действий.

    Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

    Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

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    16 февраля 2025, 02:26 • Новости дня
    США «ясно дали понять», что безопасность Украины должна гарантировать Европа

    Госдеп заявил о желании увидеть лидерство Европы в предоставлении гарантий безопасности Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Как «ясно дала понять» американская администрация, США ожидают, что европейские страны возьмут на себя ведущую роль в обеспечении безопасности Украины, сообщил представитель Госдепа.

    Как сообщило Reuters со ссылкой на свои источники, Вашингтон на этой неделе направил в европейские столицы дипломатический демарш с вопросом, какой вклад они могут внести в обеспечение гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Представитель Госдепа пояснил, что США ожидают от европейских партнеров «ведущей роли в создании прочных рамок безопасности» и ждут их предложений. «Сильная, самодостаточная Европа отвечает как их интересам, так и нашим», – сказали в Госдепе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что международные миротворческие силы на Украине не должны иметь отношения к Североатлантическому альянсу. Владимир Зеленский выступил с предложением разместить на территории Украины до 100 тыс. западных военных. Портал Axios считает, что политика Белого дома оказалась страшнее «худших кошмаров» Европы, США «потрясли, задушили и унизили Европу».

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    15 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Риттер предрек для Европы роль слуги за столом переговоров по Украине

    Военный аналитик Риттер заявил, что Европа не будет иметь права голоса на переговорах по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне, заявил военный аналитик Скотт Риттер.

    Военный аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что европейские страны не смогут влиять на переговоры по Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, именно Европа заставила Киев отказаться от диалога с Россией.

    «Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг», – подчеркнул он.

    Так Риттер прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о важности присутствия европейцев на мирных переговорах.

    Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жаловаться из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи. Также лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал, и Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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    15 февраля 2025, 14:32 • Новости дня
    Глава МИД Франции призвал не навязывать Европе чужую политику

    Глава МИД Франции Барро ответил на критику Вэнса и призвал не навязывать ЕС чужую политику

    Tекст: Вера Басилая

    Европа не будет принимать чужую политическую модель, и никто ее не может навязывать, заявил после критики вице-президента США Джей Ди Вэнса на конференции в Мюнхене глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности после критики в адрес европейских институтов со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса. Барро подчеркнул, что никто не может навязывать Европе свою политику, отметив, что в Европе гарантирована свобода слова, и уверенность в собственных ценностях позволяет не воспринимать критику как угрозу, передает ТАСС.

    Глава МИД Франции отметил, что, хотя никто не обязан перенимать европейскую модель, Европе также нельзя навязывать чужие модели.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции заявил, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

    Вэнс подчеркнул, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    Вице-президент также назвал европейскую демократию слабой из-за отмены выборов в Румынии.

    Константин Косачев заявил, что концепция коллективного Запада утратила свое значение после провала Мюнхенской конференции по безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.

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