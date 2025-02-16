Bloomberg заявило о переломном моменте в отношениях США и Европы

Bloomberg после выступления Вэнса на Мюнхенской конференции заявило о переломном моменте в отношениях США и Европы

Tекст: Антон Антонов

Как заявило Bloomberg, Вэнс выразил «презрение к давним союзникам США», осуществив «атаку необузданной ярости во имя свободы слова». Bloomberg отмечает «давнюю враждебность» тех, кто сейчас находится у власти в США, к ЕС.

Сейчас европейским дипломатам приходится «разбирать обломки трансатлантических отношений», говорится в материале. Bloomberg полагает, что Вэнс «разбил иллюзию» о том, что США «всегда будут рядом» и готовы будут «вмешаться».

Один из источников Bloomberg, «чиновник-ветеран», назвал «нападение» Вэнса «переломным моментом» в отношениях США и Европы, «фундаментальной атакой на европейские ценности». Прежде зависимость Европы от США в вопросах безопасности «не имела значения», так как обе стороны «разделяли одни и те же базовые принципы». Без этого «либеральная демократия в Европе находится под угрозой», заявило Bloomberg.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он заявил, что в Европе нет свободы слова и свободных выборов.