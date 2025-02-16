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Силовики в Черкесске задержали мужчину за участие в террористической организации
Силовики задержали в Черкесске мужчину за участие в террористической деятельности
В Черкесске задержан мужчина, который, примкнув к террористической организации и пройдя обучение по диверсионному делу, планировал уехать из России; ранее он был судим за кражу и нарушение ПДД.
В Черкесске силовики задержали ранее судимого мужчину, который вступил в террористическую организацию и прошел обучение, сообщает РИА «Новости». По данным правоохранительных органов, задержанный собирался покинуть Россию. Он вступил в контакт с представителем террористов через Telegram и записал видео, где приносит присягу.
После этого мужчина обучался обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному и диверсионному делу по материалам, предоставленным боевиками. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 205.5 и 205.3 УК РФ, подразумевающим участие в террористической организации и прохождение обучения для террористической деятельности.
Ранее подозреваемый несколько раз был судим за кражу и нарушение правил дорожного движения, а также эксплуатации транспортного средства. Он намеревался уехать из России.
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