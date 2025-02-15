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Келлог заявил, что ждет от России «территориальных уступок»
Келлог заявил о желании увидеть «территориальные уступки» со стороны России
Спецпосланник президента США Кит Келлог на Мюнхенской конференции заявил что ожидает от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», – приводит слова Келлога РИА «Новости».
Кроме того, он заявил, что США могут ожидать от России «отказа от применения силы, провозглашения отказа от применения силы в будущем», передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Келлог сообщил, что администрация США готовится завершить план по урегулированию конфликта на Украине в ближайшие дни или недели. Келлог заявил, что США против участия большой группы сторон в переговорах по Украине и не готовы обозначить требования по гарантиям безопасности. Он также подтвердил, что США не видят места для Европы на этих переговорах.
Келлог подчеркнул, что США заинтересованы в суверенной и стабильной Украине, однако окончательные детали урегулирования конфликта еще предстоит определить, и в этом процессе важную роль должен сыграть Владимир Зеленский. Келлог также отметил, что прошедший разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США был важным шагом в достижении этой цели.