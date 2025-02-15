Спецпосланник президента США Келлог призвал к диалогу с противниками вопреки желанию

Tекст: Вера Басилая

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, выступая на конференции в Мюнхене, заявил о важности общения с противниками, передает РИА «Новости».

Келлог подчеркнул, что США заинтересованы в суверенной и стабильной Украине. Однако, по его словам, окончательные детали урегулирования конфликта еще предстоит определить, и в этом процессе важную роль должен сыграть Владимир Зеленский.

Во время своего выступления Келлог также отметил, что прошедший разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США был важным шагом в достижении этой цели.

Ранее США подтвердили, что не видят места для Европы на переговорах по Украине. Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги является примером настоящего диалога между воспитанными людьми.

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