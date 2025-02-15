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МИД Греции анонсировал экстренную встречу глав МИД ЕС в Мюнхене
МИД Греции: ЕС проведет встречу министров иностранных дел для обсуждения отношений с США и Украиной
Министры иностранных дел стран Евросоюза соберутся в Мюнхене на экстренную встречу для обсуждения последних контактов с США и Украиной, сообщила служба информации МИД Греции.
Министерство иностранных дел Греции сообщило, что министры иностранных дел стран Европейского Союза встретятся в воскресенье утром в Мюнхене для проведения экстренной встречи, передает РИА «Новости».
Греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис примет участие в этом собрании, которое пройдет в 8.30 утра в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Повестка мероприятия не была объявлена.
Между тем, представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни заявил, что верховный представитель ЕС Кая Каллас инициировала неформальную встречу, чтобы обсудить последние контакты с властями США и Украины.
По его словам, Европа находится в решающем моменте для будущего Украины и всей Европы, и поддержка Украины является ключевой задачей.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.
Сообщалось, что Вашингтон запросил у европейских столиц предложения по обеспечению безопасности для Украины и участию миротворцев в урегулировании конфликта.
Лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал.