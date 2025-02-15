Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Пес из Челябинска проглотил обручальное кольцо накануне помолвки хозяина
Пес в Челябинске проглотил обручальное кольцо, сорвав романтическую помолвку хозяина
В Челябинске пес по кличке Беляш сорвал помолвку хозяина, проглотив обручальное кольцо, романтичное свидание пришлось заменить посещением ветеринарной клиники.
Житель Челябинска собирался сделать предложение своей возлюбленной 14 февраля, однако его планы были неожиданно сорваны, когда домашний питомец по имени Беляш проглотил обручальное кольцо, передает «Челябинск сегодня».
Вместо запланированного романтического вечера, парню пришлось срочно отправиться вместе с питомцем в ветеринарную клинику, чтобы кольцо извлекли из желудка собаки. Тем не менее, молодой человек не растерялся и обратился к ветеринару с просьбой написать в справке «специальную рекомендацию» для его девушки. – ответить «да» на предложение выйти замуж.
В результате парень получил не только кольцо, но и справку, которая описывает его как доброго, сочувствующего и ответственного человека.