Пес из Челябинска проглотил обручальное кольцо накануне помолвки хозяина

Пес в Челябинске проглотил обручальное кольцо, сорвав романтическую помолвку хозяина

Tекст: Вера Басилая

Житель Челябинска собирался сделать предложение своей возлюбленной 14 февраля, однако его планы были неожиданно сорваны, когда домашний питомец по имени Беляш проглотил обручальное кольцо, передает «Челябинск сегодня».

Вместо запланированного романтического вечера, парню пришлось срочно отправиться вместе с питомцем в ветеринарную клинику, чтобы кольцо извлекли из желудка собаки. Тем не менее, молодой человек не растерялся и обратился к ветеринару с просьбой написать в справке «специальную рекомендацию» для его девушки. – ответить «да» на предложение выйти замуж.

В результате парень получил не только кольцо, но и справку, которая описывает его как доброго, сочувствующего и ответственного человека.