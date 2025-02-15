Гуменник победил в финале Гран-при России по фигурному катанию

Петр Гуменник выиграл финал Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске

Tекст: Мария Иванова

Гуменник стал победителем финала Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске,, сообщает ТАСС. По сумме двух программ Гуменник набрал 314,54 балла, что обеспечило ему первое место. Второе место занял Марк Кондратюк с 294,06 балла, а третье – Евгений Семененко, набравший 293,90 балла. Чемпион России Владислав Дикиджи оказался на четвертой позиции с 287,17 балла.

Гуменник уже имеет значительные достижения в фигурном катании: он является серебряным призером чемпионата России 2023 года и бронзовым призером 2024 года. Ранее, в 2023 году, он также выигрывал финал Гран-при России. Победа в Красноярске подтверждает его лидирующие позиции в этом виде спорта.

Соревнования в Красноярске завершатся 16 февраля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года фигурист Владислав Дикиджи стал победителем чемпионата России в Омске, набрав 297,1 балла по сумме короткой и произвольной программ.

А в 2023 году Гуменника отказался выступить с короткой программой под музыку группы Rammstein.