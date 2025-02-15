Шевченко выиграла спринт на Кубке сильнейших в Белоруссии

Наталия Шевченко победила в спринте Кубка сильнейших в Раубичах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в спринтерской гонке на Кубке сильнейших, сообщает ТАСС. Турнир проходит в белорусских Раубичах. Шевченко преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

Второе место заняла белорусская спортсменка Динара Смольская, которая отстала на 6,3 секунды и также не допустила промахов. Замкнула тройку лидеров россиянка Анастасия Шевченко с отставанием в 38,9 секунды и одним промахом.

Гонку посетили высокопоставленные гости из России, включая министра спорта и президента Олимпийского комитета Михаила Дегтярева, который прибыл в Минск с рабочим визитом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве представили новую российскую биатлонную винтовку, которая может стать важным элементом в восстановлении позиций российских спортсменов на международной арене. Норвегия поддержала отстранение российских биатлонистов, что усложнило их участие в крупных международных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, оставив в силе их дисквалификацию.