Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Эрдоган назвал план по переселению палестинцев из Газы неприемлемым
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о неприемлемости плана США по насильственному переселению жителей Газа, подчеркнув, что такой подход ведет к усилению конфликтов и игнорирует права палестинцев.
Эрдоган отметил, что «изгнание палестинского народа из Газы неприемлемо», поскольку это ведет к разжиганию конфликтов. Он подчеркнул, что такой подход не способствует достижению долгосрочного мира и игнорирует права жителей Газы и Палестины, передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.
Турецкий лидер подчеркнул, что «залечить все раны [в Газе] можно только признав существование независимого палестинского государства в границах 1967 года». Он добавил, что справедливый подход к мирному урегулированию очень важен для защиты палестинского народа. Эрдоган также выразил надежду, что американский лидер выполнит свои предвыборные обещания по мирному урегулированию ситуации в Газе.
Президент Турции пояснил, что США допускают просчеты в отношении Ближнего Востока. «Не следует проявлять подход, игнорирующий историю, ценности и опыт этого региона,» заявил он. Эрдоган также указал на недопустимость веры словам израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что это приведет только к углублению конфликтов и кровопролитию в регионе.
Ранее глава МИД Ирака рака Фуад Хусейн сообщил, что Багдад и Рабат считают недопустимым план переселения палестинцев из сектора Газа, опасаясь, что это сведет палестинскую проблему к вопросу о беженцах.
Напомним, в начале февраля президент США на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о возможности переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны региона, включая Иорданию и Египет. Как писала газета ВЗГЛЯД, эта инициатива вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.