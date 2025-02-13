Внесен законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты предложили штраф до 20 тыс рублей за несообщение о переезде в военкомат

Tекст: Елизавета Шишкова

Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, который предусматривает введение штрафов от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за несообщение в военный комиссариат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, передает ТАСС. Документ размещен в думской базе данных и предлагает внести изменения в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к проекту закона указано: «Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, – влечет наложение административного штрафа».

Согласно действующим нормам, штраф за подобные нарушения составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, однако в них не уточняется срок пребывания на новом месте. Предложенные изменения исключают эту норму, вводя новые санкции в отдельной части статьи.

Законопроект, по мнению его авторов, поможет повысить ответственность граждан за выполнение обязанностей по воинскому учету и обеспечит своевременное информирование военных комиссариатов о изменениях в месте пребывания граждан.

Ранее правительство России поддержало законопроект, который усиливает ответственность за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах регистрации военных по месту службы в России.