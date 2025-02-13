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Внесен законопроект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Депутаты предложили штраф до 20 тыс рублей за несообщение о переезде в военкомат
Группа депутатов предложила увеличить штрафы за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев до 20 тыс. рублей, чтобы усилить ответственность граждан за воинский учет.
Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, который предусматривает введение штрафов от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за несообщение в военный комиссариат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, передает ТАСС. Документ размещен в думской базе данных и предлагает внести изменения в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В пояснительной записке к проекту закона указано: «Несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, – влечет наложение административного штрафа».
Согласно действующим нормам, штраф за подобные нарушения составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, однако в них не уточняется срок пребывания на новом месте. Предложенные изменения исключают эту норму, вводя новые санкции в отдельной части статьи.
Законопроект, по мнению его авторов, поможет повысить ответственность граждан за выполнение обязанностей по воинскому учету и обеспечит своевременное информирование военных комиссариатов о изменениях в месте пребывания граждан.
Ранее правительство России поддержало законопроект, который усиливает ответственность за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания.
Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах регистрации военных по месту службы в России.