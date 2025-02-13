За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Стало известно о похолодании в Москве в четверг
Гидрометцентр сообщил о пасмурной погоде и морозе в Москве в четверг
В четверг в Москве будет облачно, без осадков, с дневной температурой до минус 7 градусов и западным ветром до 9 метров в секунду, в то время как в Подмосковье температура может опуститься до минус 11 градусов ночью.
Облачная погода ожидается в Москве в четверг, сообщает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура в столице в дневное время будет в пределах минус 5-7 градусов. Ожидается, что осадков не будет.
В ночь на пятницу температура может понизиться до минус 8 градусов. Ветер будет западный, с скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление в городе составит 753 мм ртутного столба.
В Подмосковье прогнозируются немного более низкие температуры. В четверг будет от минус 9 до минус 4 градусов, а в ночь на пятницу температура может опуститься до минус 11 градусов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь в Москве побила рекорд холода с начала года. Газета также сообщала, что в европейской части России впервые в 2025 году похолодает ниже нормы.