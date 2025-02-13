Стало известно о похолодании в Москве в четверг

Гидрометцентр сообщил о пасмурной погоде и морозе в Москве в четверг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Облачная погода ожидается в Москве в четверг, сообщает ТАСС. По данным Гидрометцентра, температура в столице в дневное время будет в пределах минус 5-7 градусов. Ожидается, что осадков не будет.

В ночь на пятницу температура может понизиться до минус 8 градусов. Ветер будет западный, с скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление в городе составит 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье прогнозируются немного более низкие температуры. В четверг будет от минус 9 до минус 4 градусов, а в ночь на пятницу температура может опуститься до минус 11 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь в Москве побила рекорд холода с начала года. Газета также сообщала, что в европейской части России впервые в 2025 году похолодает ниже нормы.