За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Автобус опрокинулся на границе Тверской и Вологодской областей
Автобус съехал в кювет и перевернулся на границе Вологодской и Тверской областей
Пассажирский автобус, следовавший по маршруту, съехал в кювет и перевернулся на границе Тверской и Вологодской областей, в результате чего имеются пострадавшие.
Как передает ТАСС, на территории Тверской области, в районе населенного пункта Никола, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, что привело к травмам у некоторых пассажиров.
На место происшествия сразу прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарно-спасательную часть, оперативную группу, ГИБДД и медицинскую бригаду. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске автобус врезался в столб после ДТП, в результате чего пострадали восемь человек. В Приморье возбудили дело после столкновения автобуса и лесовоза, в результате которого травмы получили девять человек. Столкновение автобуса и снегоуборочной техники в Ленобласти привело к гибели пяти человек и ранению девяти.