Автобус опрокинулся на границе Тверской и Вологодской областей

Автобус съехал в кювет и перевернулся на границе Вологодской и Тверской областей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, на территории Тверской области, в районе населенного пункта Никола, произошла авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, что привело к травмам у некоторых пассажиров.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники экстренных служб, включая пожарно-спасательную часть, оперативную группу, ГИБДД и медицинскую бригаду. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации последствий аварии и оказанию помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноярске автобус врезался в столб после ДТП, в результате чего пострадали восемь человек. В Приморье возбудили дело после столкновения автобуса и лесовоза, в результате которого травмы получили девять человек. Столкновение автобуса и снегоуборочной техники в Ленобласти привело к гибели пяти человек и ранению девяти.