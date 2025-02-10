Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.0 комментариев
В Приморье завели дело после ДТП с автобусом и лесовозом
Следователи Приморья начали расследование ДТП с рейсовым автобусом и лесовозом в Чугуевском округе, чтобы оценить безопасность услуг перевозчика.
Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса и лесовоза в Чугуевском муниципальном округе.
Как передает ТАСС, дело возбуждено по статье об оказании небезопасных услуг. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям компании-перевозчика на предмет соответствия ее услуг нормам безопасности.
По данным региональной прокуратуры, авария произошла из-за заноса пустого прицепа лесовоза во время поворота, что привело к столкновению с пассажирским автобусом. Прокуратура Чугуевского района начала проверку, которая также охватит вопросы соблюдения требований закона при перевозке грузов и состояние дорожного полотна в месте происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморском крае число пострадавших в ДТП с участием лесовоза и автобуса увеличилось до 15 человек, при этом один из них находится в крайне тяжелом состоянии в Арсеньевской городской больнице.