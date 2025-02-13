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ФСБ опубликовала документы о маскировке Кремля в начале войны
ФСБ представила архивные документы о маскировке Кремля в 1941 году
ФСБ обнародовала архивные документы о разработке мероприятий по маскировке Кремля от налетов люфтваффе на пятый день войны, включая докладную записку генерал-майора Спиридонова.
ФСБ представила цифровую копию докладной записки №47/14057с от 26 июня 1941 года, передает ТАСС. Документ адресован заместителю председателя СНК СССР Лаврентию Берии и касается мероприятий по маскировке Кремля от налетов люфтваффе. Докладная записка была написана генерал-майором Николаем Спиридоновым, комендантом Московского Кремля.
Спиридонов описал два варианта маскировки. Первый предусматривал имитирующую окраску кремлевских зданий, уничтожение блеска глав соборов, снятие крестов и создание иллюзии городских кварталов вокруг Кремля. Второй вариант включал создание ложных городских кварталов и постройку ложного моста через Москва-реку.
Комендант отметил необходимость аэрофотосъемки Кремля и прилегающих кварталов для ускорения процессов маскировки. Спиридонов предложил привлечь к работам не только аппарат главного управления местной противовоздушной обороны НКВД СССР, но и строительные организации и театральных декораторов.
Техническое руководство работами предполагалось возложить на начальника кафедры маскировки Военно-инженерной академии Красной армии Федора Кизелова. К записке прилагались схемы и планы, подробно описывающие маскировочные мероприятия, на девяти листах.
Об итогах принимавшихся мер по защите Кремля от воздушных налетов говорит опубликованное ФСБ спецдонесение коменданта Кремля о ночной бомбардировке от 7 августа 1941 года. «6 августа 1941 года в 22:40 вражескими самолетами на здания и территорию Кремля было сброшено 67 термитных зажигательных бомб весом по 1 кг», — докладывал Спиридонов.
Поднятым в полном составе по сигналу воздушной тревоги гарнизоном Кремля они были потушены, ни один объект не пострадал.
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