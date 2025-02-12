За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко
Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе достойно ответил своему бывшему одноклубнику по «Милану», главе Украинской ассоциации футбола Андрею Шевченко, который неодобрительно высказался о нем лично, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее, – сказал Каха Каладзе журналистам. – Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня».
Градоначальник пожелал Украине «мира» и «залечивания ран».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе.
«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко накануне.