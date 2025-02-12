Каладзе «по-мужски» ответил бывшему одноклубнику Шевченко

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Врагу не пожелаешь того положения, в какое попала Украина. Страна истекает кровью, а Шевченко оплакивает ее, – сказал Каха Каладзе журналистам. – Как грузинский мужчина, исходя из наших традиций и культуры, я не буду входить в полемику с оплакивающим Шевченко. Это неприемлемо для меня».

Градоначальник пожелал Украине «мира» и «залечивания ран».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкции против руководителей Грузии, которая не открыла «второй фронт» против России. Под санкции попал и Каха Каладзе.

«Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует», – сказал Шевченко накануне.