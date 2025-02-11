Погибшего при спасении друга подростка из Курской области посмертно наградили

Путин посмертно наградил медалью «За спасение погибавших» подростка из Курской области Артема Жердева

Tекст: Антон Антонов

Указ о награждении был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. По информации, предоставленной главой Октябрьского района Курской области Андреем Быковским, трагедия произошла 19 июня. Жердев, проходя мимо реки Сейм, увидел тонущего товарища и поспешил ему на помощь, передает РИА «Новости».

Его друг не умел плавать и «всегда купался в одном месте, которое было не глубокое», сообщил Быковский. Но в этот раз он «отошел в сторону от ребят» и оказался захвачен течением. Жердев бросился спасать друга, но, несмотря на все его усилия, оба мальчика погибли.

«Голова товарища, который был намного крупнее по комплекции Артема, уже была на тот момент под водой, но он продолжал держаться за его плечи. Артем продолжал делать попытки спасти себя и товарища. В последний момент он смог схватиться за ветки, но они, не выдержав веса двух ребят сломались. Ребята ушли под воду», – рассказал Быковский.

Свидетели трагедии вызвали спасателей МЧС, но спасти подростков не удалось. Быковский отметил, что Жердев был известен как спокойный и ответственный школьник, планировавший поступить в железнодорожный техникум областного центра.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне, когда резко выросло число утонувших детей в России по сравнению с предыдущими месяцами 2024 года, МЧС сообщало, что чаще всего трагедии происходят, когда дети купаются в необорудованных местах.